Obavy z čínské firmy Huawei jsou podle Evropské komise na místě. Chce proto vyhodnotit rizika

Země Evropské unie mají do konce června vyhodnotit rizika spojená s výstavbou datových sítí 5G. Požádala je o to Evropská komise s tím, že země bloku mají právo vyřadit ze svých trhů společnosti také z důvodů souvisejících s národní bezpečností. Evropská komise v úterý o bezpečnosti sítí 5G v unii jednala poté, co summit EU koncem minulého týdne uvedl, že „se zájmem očekává“ její doporučení ohledně jednotného postupu států unie v této oblasti.

