Kapitán Piotr, polonista Wej-ťing. Kdo jsou muži obvinění z čínské špionáže ve Varšavě?

Radil šéfovi polské tajné služby ABW a jako její vysoce postavený zaměstnanec se podílel na zavádění systému vládního komunikačního kanálu pro utajované informace. V úterý 8. ledna kapitána Piotra D. zadrželi jeho bývalí kolegové. Viní ho ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Spolupracovat měl s čínským zaměstnancem polské pobočky koncernu Huawei. Kdo jsou oba muži podezřelí ze špionáže? Varšava 6:00 12. ledna 2019

Jejich jména potvrdila už i sama Agentura pro vnitřní bezpečnost (ABW), tedy polská civilní kontrarozvědka: Piotr D. a Wej-ťing W. Vzhledem k polskému právu ale média neuvádějí jejich příjmení.

Tajná služba o zadržení dvojice informovala v pátek, i když akce proběhla už v úterý. Oběma hrozí až desetiletý trest. V polských médiích se mezitím objevují první zprávy o tom, kdo zadržení byli a k jakým informacím mohli mít přístup.

Kapitán Piotr D.

Ve státních službách strávil Polák Piotr D. podle svého online dostupného životopisu 15 let. Vzdělaný odborník na bezpečnost informačních technologií to dotáhl do hodnosti kapitána v kontrarozvědce a v minulosti radil i tehdejšímu šéfovi služby ABW.

Piotr D. vystudoval nejméně tři vysoké školy, mezi nimi i Akademii národní obrany. Působil ve vedoucí funkci na ministerstvu vnitra a administrace, ale i v Úřadu pro elektronickou komunikaci, tedy polské obdobě Českého telekomunikačního úřadu.

Za svou práci pro republiku Piotr podle serveru Onet.pl obdržel i vícero vyznamenání. Ve službě ABW pracoval jako zástupce vedoucího oddělení bezpečnosti informačních a komunikačních technologií. Patřil k několika málo tvářím ABW, které vystupovaly veřejně – v médiích i na vědeckých konferencích.

Znalec systému pro tajné vládní zprávy

Zabýval se přitom bezpečností vládních informačních systémů a byl u zavádění státního komunikačního systému CATEL (System Łączności Rządowej). Ten má dvě části: veřejnou a neveřejnou, která slouží jako šifrovaný vládní kanál pro utajované informace, tehdy například pro polské předsednictví EU v roce 2011.

„Vznikl systém, který umožňuje bezpečnou, spolehlivou a rychlou komunikaci,“ řekl tedy Piotr D. médiím. Na starost měl ale později i zajištění integrovaného komunikačního systému například pro návštěvu papeže Františka v Polsku, případně zavádění systému varovných SMS zpráv.

Z funkce v ABW byl odvolán na konci roku 2011 kvůli tzv. infoaféře. Protikorupční policie tehdy vyšetřovala podezření na úplatky v technologických zakázkách na ministerstvu vnitra. Nikdy však nebyl z ničeho obviněn.

Liberální deník Gazeta Wyborcza tehdy o Piotrovu odchodu psal jako o „tajemné demisi kapitána z ABW“.

Lekce n elegálního přístupu

Portál Oslużbach.pl upozorňuje na to, že po odchodu z ABW byl Piotr D. spojen s Vojenskou technickou akademií ve Varšavě, kde se měl kromě vědeckých konferencí a redigování odborných časopisů zabývat i kryptologií. A měl být rovněž odpovědný za komunikaci s ministerstvem vnitra o výzkumu ochrany informací.

Na varšavské Univerzitě kardinála Stefana Wyszyńského vyučoval mimo jiné předmět „nelegální přístup k informacím v mezistátních vztazích“ a pro přístup k jeho doktorské práci je potřebná bezpečnostní oprávnění.

V prosinci 2018 se ve Varšavě otevřela první prodejna Huawei, reklamní tváří společnosti je v zemi fotbalista Robert Lewandowski

Polonista Wej-ťin

Zatímco z billboardů Huawei se v Polsku směje světoznámý fotbalista Robert Lewandowski, celostátní pozornost se k firmě stočila až nyní.

Byť tajná služba zatím nepotvrdila, že oním zadrženým je přímo zaměstnanec Huawei, jisté je, že jde o Wej-ťinga W. a že v Polsku pracuje pro „elektronický koncern“, kterým má být podle dobře informované státní Polské televize právě Huawei.

Sama firma Huawei věc blíž nekomentovala, vydala jen prohlášení. „Společnost Huawei si je vědoma nastalé situace a průběžně ji sleduje. V této chvíli k případu komentář neposkytneme. Ve všech zemích, ve kterých společnost Huawei působí, dodržuje všechny platné zákony a předpisy,“ citují polská média z oficiální reakce.

Od každého svého zaměstnance prý firma vyžaduje dodržování právních předpisů v zemích, ve kterých má své pobočky. Ty by Wej-ťing W., který si nechal přezdívat Stanisław, mohl znát velmi dobře. V Polsku totiž žil už před 13 lety, kdy začal pracovat na čínském konzulátu v Gdaňsku. A polsky i domluví, jelikož vystudoval polonistiku na Pekingské univerzitě zahraničních studií.

V roce 2011 začal Wej-ťing pracoval pro Huawei, kde měl na starost vztahy s veřejností a kontakty se zástupci polské diplomacie. Předloni se stal ředitelem obchodu. Jeho hlavním úkolem byl prodej produktů Huawei ve veřejném sektoru.

Na to, že oba muži pracovali v oboru komunikace, upozornil v rozhovoru s Polským rozhlasem bezpečnostní expert ze soukromé varšavské univerzity Collegium Civitas Krzysztof Liedel.

„Nemuselo jít o předávání konkrétních informací, šlo spíš o možnosti, jak usnadnit vytváření děr v bezpečnostním systému nebo jak obejít bezpečnostní procedury,“ řekl Liedel s tím, že mohlo jít například o vytvoření spojení s nějakým komunikačním zařízením.

Polsko dosud Huawei moc neřešilo

V Polsku se přitom – na rozdíl od mnoha dalších států – o pochybnostech týkajících společnosti Huawei hlasitěji nediskutovalo.

Tamní média v prosinci sice zaregistrovala změnu amerického postoje i varování českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), ale zpráva liberálního deníku Gazeta Wyborcza o vlivu Číny z loňského prosince je jednou z nemnoha.

Podle deníku technologie Huawei používá například polské ministerstvo financí nebo Správa sociálního zabezpečení. Ve velkém pak také tamní mobilní operátoři T-Mobile a Orange, a to v souvislosti se zaváděním sítě 5G. Na začátku loňského listopadu šéf politického kabinetu premiéra Marek Suski avizoval, že Huawei u Varšavy postaví technologické centrum.

Světlo do aktivit cizích služeb nevnáší ani výroční zprávy polské kontrarozvědky ABW – od nástupu vlády strany Právo a spravedlnost (PiS) totiž žádná nebyla zveřejněna. Podle experta Liedla je přitom Polsko ve středu zájmů čínských služeb. „Krom jiného je státem na hranicích EU, mezi unií a východem,“ připomněl.

Na trase hedvábné stezky

Země zároveň leží na trase „nové hedvábné stezky“, tedy Pekingem prosazované obchodní cesty do Evropy.

Už při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Varšavě v červnu 2016 polský prezident Andrzej Duda vyjádřil naději, že Polsko bude pro Číňany hlavním logistickým uzlem. „Doufáme, že se Polsko stane pro čínskou ekonomiky branou do Evropy,” řekl tehdy prezident při podpisu polsko-čínské smlouvy o strategickém partnerství.

Projekt Hedvábná stezka 21. století a skupina 16+1 | Foto: Český rozhlas

Nedávno se v renomovaném polském deníku Rzeczpospolita objevila inzerce velebící čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. „Si provedl reformy na mnoha frontách, aby dosáhl změny: zmenšily se rozdíly mezi obyvateli vesnic a měst,“ píše se v článku, který čerpá z úryvků z knihy Studie Si Ťin-pchinga: Zamyšlení nad reformami a otevíráním se. Kdo inzerci zadal, vydavatelství neprozradilo.

Čína je velmi znepokojena

Na zadržení svého občana už reagoval i Peking. Na dotaz agentury Reuters čínské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že je „velmi znepokojeno“ a že apeluje na to, aby proběhlo „spravedlivé vyšetřování“.

Podle ředitele Evropského centra Varšavské univerzity Bogdana Góralczyka se nedá vyloučit i ostřejší reakce, jako tomu bylo v případě Kanady po zadržení finanční ředitelky a zároveň dcery zakladatele Huawei Technologies Meng Wan-čou.

„Polsko je spojencem USA. Bude tudíž velmi záležet na tom, jak se bude vyvíjet konfrontace mezi USA a Čínou,“ řekl Góralczyk deníku Rzeczpospolita.

Podle kanadské vlády bylo kvůli zatčení Meng Wan-čou v Číně zadrženo nejméně třináct kanadských občanů. Meng byla zadržena na žádost USA, které ji viní z obcházení amerických sankcí vůči Íránu a podvádění nadnárodních bank při obchodech s Íránem. Kanadský soud 11. prosince Meng propustil na kauci deset milionů kanadských dolarů (asi 170 milionů Kč).

Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před Vánoci upozornil, že používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu.

Před čínskými špiony v ČR varovala nedávno ve své výroční zprávě za rok 2017 kontrarozvědka BIS. Prezident Miloš Zeman následně její závěry zpochybnil a tento čtvrtek v televizi Barrandov obvinil ředitele NÚKIB i BIS, že ohrozili pozici a ekonomické zájmy Česka v Číně.