Polsko zvažuje zákaz výrobků Huawei. Omezení by mohlo platit pro úřady, firmy i občany

Polská vláda zvažuje zákaz používání produktů čínské společnosti Huawei v celé státní správě. Informovala o tom v neděli agentura Reuters. Vláda podle ní uvažuje také o zavedení nového zákona, který by mohl používání vybraných výrobků omezit i pro soukromé firmy a občany. Polsko také v neděli vyzvalo Evropskou unii a NATO, aby zaujaly k firmě Huawei jednotné stanovisko. Varšava 17:08 13. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Polská vláda nyní zváží další postup a vyhodnotí, zda její „rozhodnutí může zahrnovat i konec používání“ výrobků Huawei, řekl Reuters státní tajemník ministerstva digitalizace Karol Okoński. Není však podle něho pravděpodobné, že by vláda sáhla k nějaké náhlé změně.

Podle liberálního deníku Gazeta Wyborcza technologie Huawei používá například polské ministerstvo financí nebo Správa sociálního zabezpečení. Ve velkém pak také tamní mobilní operátoři T-Mobile a Orange, a to v souvislosti se zaváděním sítě 5G.

Zatčení Wej-ťinga W. a Piotra D.

Polská policie v tomto týdnu zatkla čínského zaměstnance místní pobočky spoločnosti Huawei Wej-ťinga W. a také bývalého polského rozvědčíka Piotra D., kteří údajně špehovali pro Čínu.

Kapitán Piotr, polonista Wej-ťing. Kdo jsou muži obvinění z čínské špionáže ve Varšavě? Číst článek

Firma Huawei se od svého pracovníka distancovala a oznámila, že ho kvůli poškozování dobrého jména společnosti propustila.

Jak už dříve informoval v článku iROZHLAS.cz, v roce 2011 začal Wej-ťing pracovat pro Huawei, kde měl na starost vztahy s veřejností a kontakty se zástupci polské diplomacie. Předloni se stal ředitelem obchodu. Jeho hlavním úkolem byl prodej produktů Huawei ve veřejném sektoru.

Polák Piotr D. pak ve státních službách strávil podle svého online dostupného životopisu 15 let. Vzdělaný odborník na bezpečnost informačních technologií to dotáhl do hodnosti kapitána v kontrarozvědce a v minulosti radil i tehdejšímu šéfovi polské tajné služby ABW.

V Polsku se přitom – na rozdíl od mnoha dalších států – o pochybnostech týkajících společnosti Huawei dříve hlasitěji nediskutovalo.

Kritizovaná firma Huawei

V západních zemích čelí nyní firma obviněním, že úzce spolupracuje s čínskou vládou a že její zařízení je uzpůsobeno pro špionáž. Huawei taková obvinění odmítá.

Poslanec Profant: Technologie Huawei by klidně mohly samy vypnout celou naši energetickou síť Číst článek

Český úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před Vánocemi upozornil, že používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu.

Před čínskými špiony v Česku varovala nedávno ve své výroční zprávě za rok 2017 kontrarozvědná Bezpečnostní a informační služba (BIS).

Prezident Miloš Zeman následně její závěry zpochybnil a tento týden obvinil ředitele NÚKIB Dušana Navrátila i ředitele BIS Michala Koudelku, že ohrozili pozici a ekonomické zájmy České republiky v Číně.