Americké úřady varují Evropu před budováním 5G sítí čínskými firmami. Upozorňují na riziko zneužití dat

Ve své zemi už americká vláda čínským společnostem Huawei a ZTE zakázala budovat sítě páté generace. Považuje je za riziko pro národní bezpečnost, což tyto společnosti odmítají. Právě teď ke stejnému kroku rozsáhle přesvědčují Američané i své spojence v Evropě. Firma Huawei však zatím nebyla vyloučena z výběrových řízení v Německu, Francii ani v Česku, kde před ní varoval Úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Washington 16:01 27. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američtí experti také upozorňují, že čínské firmy by nemusely v budoucnu souhlasit s nutnými namátkovými kontrolami | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

S přístupem čínských firem ke svým sítím páté generace si to ještě dobře rozmyslete, to je hlavní vzkaz expertů amerických vládních úřadů, a to především směrem ke spojeneckým zemím, včetně České republiky.

„V zámoří se rozsáhle angažujeme a myslím, že jsme hodně pokročili. Cílem je, aby sítě 5G i v ostatních zemích budovali jen důvěryhodní a bezpeční dodavatelé,“ řekl na brífinku ve Washingtonu komisař Federálního úřadu pro spoje Brendon Carr, podle něhož může volba dodavatele sítí 5G ovlivnit vztahy jednotlivých zemí se Spojenými státy.

„Pokud budou mít tuto síť nedůvěryhodnou, tak bude potřeba přehodnotit povahu a rozsah informací, které s těmito zeměmi sdílíme. Tak tomu rozumím z toho, co slyším od kolegů z ministerstva zahraničí,“ uvedl Carr.

Hlavní argumenty americké vlády, vysvětlující nedůvěřivý postoj k čínským firmám Huawei a ZTE ohledně budování strategické infrastruktury, se týkají především úzkých vazeb na nepřátelský čínský režim a armádu, povinnost čínských firem spolupracovat s čínskou rozvědkou, protizákonná činnost zaměstnanců firmy Huawei v minulosti nebo nemožnost jakýmkoli technickým opatřením zmírnit rizika zneužití či napadení sítě.

„Bude na ní záviset víc a víc funkcí, životy a bezpečí lidí i tradiční vláda. A naše obrana bude závislá nejen na naší síti páté generace, ale i na sítích našich spojenců. Takže budeme muset přemýšlet o tom, jak bezpečné je sdílet informace s ostatními zeměmi. To děláme už teď, ale se sítěmi 5G budeme muset brát ohled i na to, kdo je za nimi a ke komu se můžou dostat informace určené pro spojeneckou vládu,“ říká Adam Hickey, bezpečnostní expert amerického ministerstva spravedlnosti.

Nutné kontroly

Američané zjevně sledují, s jakými závěry přijde Evropská komise, která má do konce roku vypracovat soubor opatření, jak zmírnit možná rizika zneužití této technologie budoucnosti.

Pokud jde o oslabení rizik, tak u sítí 5G, jejíž vybudování má být zásadní nejen kvůli rychlejšímu přenosu dat, ale i v dopravě, ve zdravotnictví nebo pro dodávky vody a elektřiny, bude obrana složitější, protože nemá jádro, přes které jdou informace u sítí 4G.

„Bude těžší určit, na co se má ochrana zaměřovat. Jak zmírňovat rizika u zařízení od Huawei zkoumali ve svém specializovaném centru třeba Britové, a kód této firmy hodnotí jako šílený. Je složité ho zkontrolovat a zaručit jeho bezpečnost. Ale při setkáních s lidmi odjinud neslýchám často, že by s naším hodnocení rizik a hrozeb čínských 5G sítí nesouhlasili. Krátkodobá obchodní rozhodnutí možná dělají v rozporu s tím, ale myslím, že ve skutečnosti jsou k našemu názoru vnímaví, i když je to často za zavřenými dveřmi,“ dodal Hickey.

Jako bezpečnější, funkční a cenově srovnatelnou alternativu k čínským dodavatelům prosazuje americká vláda švédský Ericsson, finskou Nokii nebo jihokorejský Samsung.

„Mít přístup ke kódu a výrobnímu procesu dodavatelů je extrémně důležité. Je potřeba mít možnost namátkově kontrolovat síť v kterémkoli okamžiku,“ zdůrazňuje Thyaga Nandagopal, který se oboru věnuje v americké Národní vědecké nadaci.

Nandagopal zároveň dodává, že firmy ze západního světa nechávají pod pokličku nahlédnout mnohem víc než třeba firmy čínské. Zmiňuje také, že zvlášť menším zemím se spěch s rozhodnutím, kdo bude dodavatelem sítí 5G, nemusí vyplatit, protože plná verze této technologie přijde na trh nejdříve za dva roky a její postupná aktualizace bude drahá.

„Při zneužití mohou sítě 5G podle vlády Spojených států ohrožovat lidská práva, osobní svobodu, soukromí či bezpečnost, ale i suverenitu těch zemí, které se spolehnou na sítě páté generace napojené na autoritářský režim,“ řekl Radiožurnálu Thyaga Nandagopal.