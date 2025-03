Huliak se napotřetí dočkal. Prezident Pellegrini jej jmenoval ministrem, bude řídit sport a cestovní ruch

Slovenský prezident Peter Pellegrini jmenoval dosud nezařazeného poslance Rudolfa Huliaka ministrem cestovního ruchu a sportu. Z funkce odvolal nominanta strany SNS Dušana Keketiho. Výměnu navrhl premiér Robert Fico (Směr) v rámci snahy o obnovení parlamentní většiny. Bratislava 9:05 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rudolf Huliak (vlevo) je novým ministrem sportu a cestovního ruchu. Jmenoval jej prezident Peter Pellegrini | Foto: Jozef Jakubčo | Zdroj: Petit Press / Profimedia

Po předloňských volbách jej odmítla jmenovat ministrem životního prostředí tehdejšího prezidentka Zuzana Čaputová s odůvodněním, že kandidát neuznává vědecký konsenzus ohledně změny klimatu.

Huliak poté zmiňoval, že mu tento resort slibovali opět loni na jaře, až bude prezidentem zvolen Peter Pellegrini. Ani to mu však nevyšlo. Nyní se tak stává členem vlády na třetí pokus.

Prezident uvedl, že jej Huliak ubezpečil, že nebude vystupovat proti slovenskému členství v Evropské unii a NATO. Pellegrini totiž nejprve zmínil, že „by byl nerad“, kdyby měli ve vládě ministra, který chce z obou organizací vystoupit. Narážel tím na volební program Národní koalice, Huliak tento dokument ale ze stránek mezitím stáhl.

Ministerské křeslo pro Huliaka zajistí slovenské vládě po dlouhých měsících krize alespoň částečnou stabilitu v parlamentu. Tři dosavadní koaliční strany plus čtveřice nezařazených poslanců sdružených v Huliakově Národní koalici totiž nyní mají v parlamentu 76 křesel ze 150, tedy nejtěsnější většinu jediného hlasu.

Vstup předsedy strany Národní koalice do vlády neznamená rozšíření o čtvrtého koaličního partnera. Na jednání koaliční rady bude Huliak chodit jako součást delegace strany Směr. Ficova partaj získala v rámci přesunů uvnitř vládní koalice i ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace, které vede Richard Raši z Hlasu, o němž se uvažuje jako o koaličním kandidátovi na předsedu parlamentu.

Kdo je Huliak?

Dlouhá léta působí v předsednictvu Slovenské myslivecké komory. Po volbách v roce 2022 se stal starostou středoslovenské obce Očová.

Předseda Národní koalice a nezařazený poslanec Rudolf Huliak v parlamentu | Zdroj: TASR / Profimedia

Od svého vstupu do nejvyšší slovenské politiky se Huliak uvedl hned několika kontroverzními momenty, svými kritiky je označován za šiřitele dezinformací a konspirátora. Na svých sociálních sítích zhusta šíří konspirační teorie. Například o tom, že mezinárodní elity vymyslely klimatickou krizi, aby lidi připravily o auta.

Prosazuje i odstřel medvěda hnědého a bojuje proti jeho ochraně. Dokonce je označuje za „biologickou zbraň Bruselu k likvidaci slovenského venkova“. Proslul i pokusem, kdy se snažil dokázat, že oxid uhličitý neškodí rostlinám tím, že na ně foukal kouř z cigaret.

Řekl ale i to, že by jel do Moskvy odprosit za dodávky zbraní Ukrajině, a na svých sítích šíří i nenávist vůči LGBT+ komunitě, která vyvrcholila, když nazval poslankyni Progresivního Slovenska Lucii Plavákovou „sukou“. Odmítl se jí omluvit a řekl, že se radši omluví své feně doma na dvoře. Dnes o tomto říká, že se umí poučit z vlastních chyb.

Náhradník Radačovský

Na Slovensku funguje tzv. klouzavý mandát, kdy není slučitelný post ve vládě a v parlamentu. Huliaka tak v poslanecké lavici nahradí bývalý soudce a europoslanec Miroslav Radačovský. Není přitom jasné, že bude koalici podporovat, bez jeho hlasu by totiž měla jen 75 hlasů.

„Budu takový jazýček na vahách,“ odpověděl s úsměvem na novinářskou otázku. Zatím prý ani neví, do jakého parlamentního klubu vstoupí, mnohokrát ale v poslední době vyjádřil podporu šéfovi SNS Andreji Dankovi. Je předsedou strany Slovenský patriot a do Evropského parlamentu se dostal z kandidátky Kotlebovy neofašistické ĽSNS.

Radačovský kritizuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého označil za „problém“, ještě jako europoslanec odmítl odsoudit ruskou invazi jako nevyprovokovanou agresi a porušení mezinárodního práva. Památným se stalo, když na plénu zpod saka vytáhl holubici a přímo v sále ji vypustil.