Manažerka Charity: Humanitární situace v Gaze je katastrofální. Boje znemožňují většinu naší práce

Paříž hostí mezinárodní humanitární konferenci o Gaze. Jejím cílem je usnadnit přístup humanitární pomoci obyvatelům Gazy. Konference se v Paříži zúčastní na 80 zástupců humanitárních organizací a států. „Vzhledem k tomu, že se Izrael neúčastní, těžko říct, co si od toho lze slibovat," soudí pro Český rozhlas Plus regionální manažerka Charity pro Blízký východ Kateřina Velíšková. Praha 18:37 13. listopadu 2023

Co si slibujete od mezinárodní konference o pomoci pro Pásmo Gazy?

To je samozřejmě těžké říct, protože rozhodnutí ve finále bude politické. Z humanitárních potřeb je naprosto nutné zajistit dramaticky větší přísun humanitární pomoci, než tomu bylo doposud, dodržování humanitárního práva na obou stranách a bezpečí pro civilní obyvatelstvo.

Ale za situace, kdy se té konference neúčastní Izrael, těžko říct, co si od toho lze slibovat a nakolik ty plány budou realistické.

Čili máte pochybnosti, jestli to, co se dohodne, bude skutečně realizováno, protože na konferenci budou chybět zástupci Izraele?

Je to tak. Jsme v situaci, kdy humanitární pomoci je opravdu naprosto zanedbatelné množství vzhledem k velikosti populace, ta činí okolo 2,5 milionu lidí, kteří žijí v oblasti, která je rozlohou menší než Praha.

A zároveň před touto válkou tam proudilo okolo 500 kamionů denně, teď to byly v podstatě desítky, jen jeden den to překonalo sto kamionů a včera například nepřijely žádné.

Takže mezera mezi tím, co je potřeba, a tím, co se aktuálně civilnímu obyvatelstvu dostává, je obrovská. Jakékoli zlepšení bude vítané, ale situace by se musela dramaticky proměnit a muselo by nastat nějaké příměří nebo konec bojů, aby se doopravdy mohla začít zlepšovat.

Spojené státy teď volají právě po tom, aby byly přestávky v bojích z humanitárních důvodů. Bylo by možné zajistit stabilnější dodávky humanitární pomoci i bez nich? Nebo jsou podmínkou?

Já zase nezhodnotím vojenskou situaci, ale nedovedu si představit, jakým způsobem by se dala doručovat všem civilistům humanitární pomoc za situace, kdy tam jsou takhle akutní silné boje.

My jsme s tím v Charitě taky měli problém, kdy ta aktuální situace v podstatě znemožňuje naprostou většinu naší práce, takže samozřejmě nějaké dodávky s pomocí agentur OSN, popřípadě Červeného kříže do Gazy omezeně proudí, ale naprosto to nedostačuje velikosti toho problému.

Mimochodem naplnily se zatím obavy, které zaznívaly nejen ze strany Izraelců, že se té humanitární pomoci, která do Pásma Gazy připutuje, zmocní radikálové z Hamásu?

Zatím ta pomoc, která do Gazy proudila, byla velmi omezená. Bylo to jen přes hraniční přechod Rafah v Egyptě a bylo velmi omezené, co se do Gazy dá poslat. Takže šlo jen o jídlo, vodu, léky, nějaké hygienické prostředky a to je celé.

Ani to palivo, po kterém se často volá, protože se používá do generátorů v nemocnicích, nebylo povolené. A ty dodávky jsou velmi kontrolované, každý kamion je kontrolovaný z hlediska obsahu.

Zároveň zase ta humanitární situace je aktuálně naprosto katastrofální a já vím, že proběhlo v médiích, že se lidé někde na jihu Gazy dostali do skladu s potravinami OSN. Ale to je v podstatě jenom ukázka toho, jak je tam ta situace špatná. Kdy je takový zájem i o mouku a ty nejzákladnější potřeby.

Pomoc z vlastních zásob

Jak jsou na tom vaši kolegové ze zahraniční pobočky Charity, kteří přímo v Pásmu Gazy působí?

Na místě spolupracujeme s Charitou Jeruzalém, která má hlavní kancelář v Jeruzalémě a pak má zhruba sto pracovníků přímo na místě. A jedna z kolegyní z Charity Jeruzalém přišla při bombardování o život.

Před eskalací bojů poskytovali naši kolegové hlavně zdravotní pomoc, měli vlastní kliniku a poskytovali i mobilní zdravotní pomoc v rámci Pásma Gazy, ale teď většina té činnosti musela ustat. Poskytujeme hlavně psychologickou a psychosociální pomoc, která se dá poskytovat na dálku.

Kolegové také ze svých nouzových zásob a z toho, co se dalo v Gaze nakoupit, poskytovali základní pomoc, jídlo, léky, hygienické prostředky, ale i to je limitované možností do Gazy humanitární pomoc dopravovat.

Takže zatím jsou ve velmi podobné situaci jako všichni ostatní civilisté v Gaze, tedy starají se hlavně o své blízké, svoji komunitu a snaží se ty akutní fáze bojů nějak přečkat, aby se dala poskytovat větší humanitární pomoc, až to bude možná, až bude možné ji do Gazy dopravit.

