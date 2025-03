Humanitární pracovnice o Myanmaru: Získávat informace je složité, nejdůležitější je teď voda a jídlo

Do Myanmaru zasaženého zemětřesením míří humanitární pomoc. Neziskové organizace v Česku vyhlašují sbírky. O zřízení účtu informovala Diakonie Českobratrské církve evangelické, v pátek otevřela sbírkové konto Adra. Obě organizace, ale i další jako Člověk v tísni či Lékaři bez hranic pomáhají v Myanmaru už několik let. O pomoci zasažené zemi mluví na Radiožurnálu Michaela Kupková, regionální ředitelka Člověka v tísni pro Asii. Rozhovor Neipyijto 18:24 30. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škody po zemětřesení v myanmarské Mandalaji | Zdroj: Reuters

Jaké máte kontakty na místě? Pomáháte prostřednictvím místních organizací

Ano, přesně tak. Máme na místě partnerské místní organizace, které už zjišťují potřeby v daných lokalitách. Zároveň jsou napojeny na místní dobrovolnické a komunitní organizace, které začaly ihned s pomocí, s poskytováním jídla, a to je bezprostředně nejpotřebnější v dané situaci.

Jaké máte informace o obětech, škodách způsobených zemětřesením, stupni zničení domů, silnic nebo mostů?

Co se týče obětí, jsou to informace, které jsou běžně dostupné v médiích. Bohužel, asi to nebudou konečná čísla. Ty informace budou teprve postupně vylézat během následujících dní. Co se týče infrastruktury, poničené jsou cesty mezi Mandalají a Rangúnem. Nicméně co vím, je možné se dostat po zemi, ale s velkými obtížemi. Co se týče leteckého spojení, to bylo zastaveno, protože byla poničená letiště v Mandalaji a Neipyijtu.

Postupně se obnovuje lodní doprava, protože byly poničené mosty například do oblasti Sagaingu, což je jedna z nejvíce poničených oblastí. Máme zprávy, že například v Sagaingu, které je velkým městem, bylo poničeno až snad 80 procent infrastruktury. Takže tam jsou hlášeny velké infrastrukturní škody a popadané domy, nemocnice, školy a další větší budovy.

Vy jste nám sdělila poměrně hodně údajů o tom, jak to tam vypadá. Jak těžké je vůbec tyhle informace získat? Když jsou poškozené komunikační kanály a vlastně i vláda omezuje některé vysílací možnosti...

My ověřujeme informace přes naše místní partnery, kteří jsou na místě. Ti vyslali své týmy a oni zase komunikují s dalšími svými kontakty přímo na místě. Je to složité, protože během prvního dne telefonické sítě popadaly. Postupně se snažíme získávat informace. Občas to jde, občas ne.

Nicméně nejsme sami, jsme v kontaktu s ostatními vládními a mezinárodními organizacemi, jako je OSN, kteří koordinují veškerou komunikaci. Takže ty informace se skládají ze všech možných stran. Aby všichni měli co nejvíce informací, co se týče těch potřeb a toho postižení.

Podle místních lidí může trvat i týdny, než bude znám plný rozsah škod. Jaký vy máte plán pomoci? Jak budete postupovat?

Jak už jsem řekla, my se primárně budeme zaměřovat na pomoc skrze komunitní organizace, které v tuto chvíli pomáhají se zajišťováním jídla, vody, ale i přístřeší. Budeme se snažit je finančně podpořit, ale zajistit i materiální pomoc. Pro představu, čelíme jednomu z nejteplejších měsíců v roce, kdy teploty můžou dosahovat často 40 a více stupňů Celsia. V kombinaci s velmi vlhkým vzduchem je to až smrtelně nebezpečné. Takže zajištění vody a sanitace. V následujících fázích přístřeší, to by asi měla být ta největší priorita.

A už teď vypisujete sbírku na pomoc Myanmaru, nebo peníze poskytujete z nějakých dlouhodobějších fondů?

My máme dlouhodobější fond tzv. klub přátel, do kterého mohou lidi průběžně přispívat. Ihned jsme z něj uvolnili peníze a přesně k tomu ten fond slouží. Kdykoliv se stane katastrofa většího rázu, tak peníze flexibilně uvolníme, abychom okamžitě mohli podpořit bezprostřední pomoc.

Můžu se zeptat, o jak velkou částku jde?

V tuto chvíli jsme uvolnili 2,5 milionu korun. Nicméně máme i kontakty se současnými donory, kteří nás v Barmě financují dlouhodobě. Dlouhodobě tam pracujeme na pomoci obětem konfliktu. Ti se na nás také obrátili, takže zkoušíme dávat dohromady zdroje ze všech možných stran, protože ty potřeby budou obrovské.

Ale zatím sbírku vypisovat nebudete?

Zatím samostatnou sbírku vypisovat nebudeme, ale pokud by byl větší zájem ze strany veřejnosti, tak bychom to samozřejmě zvážili.