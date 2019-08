Bahamy a Florida se připravují na sílící hurikán Dorian, přes Karibik přešel bez větších škod

Hurikán Dorian po přechodu přes severní Karibik postupuje dál na západ Atlantickým oceánem, kde podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) výrazně zesílí a o víkendu zasáhne Bahamy a Floridu. V neděli by mohl Floridu bičovat vítr o rychlosti přes 200 kilometrů v hodině, ohrožen může být i jih Georgie. Karibik ale vyvázl jen s omezenými škodami. San Juan/Orlando 21:48 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběry hurikánu Dorian | Zdroj: Reuters

Americký prezident Donald Trump nařídil federální pomoc Americkým Panenským ostrovům, od nichž se už hurikán vzdálil. Tam a rovněž na Britských Panenských ostrovech a na portorických ostrovech Vieques a Culebra způsobil výpadky proudu a záplavy.

„Jsme šťastní, protože nejsou hlášeny žádné škody,“ řekl agentuře AP starosta Culebry William Solís.

Trump už v úterý v noci kvůli bouři vyhlásil stav nouze a nařídil federální pomoc místním úřadům. Stav nouze vyhlásil ve středu po Portoriku i stát Florida. Po zesílení by tam ještě Dorian mohl napáchat značné škody.

Na americkou pevninu by však hurikán neměl dorazit dříve než o víkendu, teď mu v cestě stojí Bahamy, které se silným větrem musejí počítat od soboty.

Floridský guvernér Ron DeSantis vyzval obyvatele východního pobřeží Floridy, aby si udělali zásoby potravin a vody nejméně na sedm dní.

„Vše nasvědčuje tomu, že tento víkend Svátku práce bude silný hurikán buď v blízkosti Floridy, nebo nad ní,“ oznámilo Národní středisko pro hurikány. Pobřežní stráž doporučila majitelům soukromých lodí z Key Westu, aby svá plavidla do amerického Svátku práce, tedy do pondělí, umístili do bezpečného přístavu.

Trump na twitteru obyvatele Floridy vyzval, aby se na příchod hurikánu připravili a poslouchali příkazy státních i federálních úřadů. „Je to opravdu velký hurikán, možná jeden z největších!“ dodal prezident. Později v rozhlasové stanice Fox News Radio prohlásil, že americké úřady byly na hurikán připraveny v době, kdy udeřil na Portoriku, a že připravené budou i na Floridě.

Středisko NHC dosud očekávalo, že při dosažení americké pevniny může mít Dorian sílu hurikánu třetí kategorie, který provází vítr o rychlosti do 207 kilometrů v hodině. Nové předpovědi ale naznačují, že může zesílit až na čtvrtou z pěti kategorií.

Podle NHC byl Dorian dopoledne místního času (večer SELČ) více než 200 kilometrů severně od portorického San Juanu a postupoval rychlostí 21 kilometrů v hodině na severozápad.