Bouře Florence si vyžádala už nejméně 37 obětí. Postižené oblasti navštívil prezident Trump

Nejméně 37 obětí si vyžádala bouře Florence, která minulý týden udeřila se silou hurikánu na východní pobřeží Spojených států. Informovala o tom agentura AP. Do postižené Severní Karolíny ve středu mezitím dorazil americký prezident Donald Trump, aby se přesvědčil o následcích řádění živlu. Místním obyvatelům slíbil, že při nich bude stát „na sto procent“. New York 21:09 19. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hurikán Florence si vyžádal už nejméně 37 obětí | Zdroj: Reuters

Nejméně 27 z 37 lidí zahynulo jen v Severní Karolíně. V Jižní Karolíně k obětem nově přibyly dvě mentálně postižené ženy, které se utopily ve voze místního šerifa, který se je snažil převézt z jednoho zdravotnického zařízení do jiného.

Města odříznutá od světa a přes 30 mrtvých. USA bojují s následky slábnoucí bouře Florence Číst článek

Do Severní Karolíny, kterou spolu s Jižní Karolínou hurikán postihl nejsilněji, mezitím dorazil prezident Trump. Navštívil baptistický kostel v silně zasaženém pobřežním městě New Bern, kde se zapojil do vydávání teplého jídla potřebným. „Jak je na tom váš dům?“ zeptal se podle agentury AP jednoho z místních. „Dávejte na sebe pozor,“ dodal.

Guvernér Severní Karolíny mezitím vyzval obyvatele postižených oblastí, kteří se ze svých domovů evakuovali, aby se zatím nevraceli. „Vím, že bylo těžké opustit domov, a vím, že je ještě těžší čekat a přemýšlet nad tím, zda ještě máte domov, do kterého se můžete vrátit,“ uvedl guvernér Roy Cooper.

Podle něj ale zatím není bezpečné se do zaplavených oblastí vracet. Obzvlášť to podle Coopera platí pro lidi z míst, jako je pobřežní Wilmington, který nadále zůstává ostrovem obklopeným množstvím vody.

Americký prezident navštívil Severní Karolínu | Zdroj: Reuters

V nouzových ubikacích zůstává stále asi 10 000 lidí a „nepočítaně“ dalších se podle úřadů ubytovalo u příbuzných či známých.

Úřady se obávají, že hurikán Florence způsobil kromě materiálních také značné ekologické škody. Do řeky Cape Fear, která protéká severokarolínským Wilmingtonem, vyteklo podle odhadů přes 18 milionů litrů splaškové vody poté, co přestala v jedné z čističek fungovat elektřina a co se protrhla hliněná hráz. Při záplavách podle odhadů zahynulo také 3,4 milionu kuřat a 5500 vepřů, jejichž mršiny dál kazí vodu.