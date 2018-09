Jako za totality. V obchodech není chleba ani voda, líčí Češka přípravy na hurikán Florence

Dano, vy žijete ve městě Fayetteville, což je dvě hodiny autem od moře. Jak dlouho se na příchod hurikánu chystáte?

Velmi krátce, tři dny.

Jako za totality. V obchodech není chleba ani voda, popisuje Češka přípravy na hurikán Florence. Poslechněte si celý rozhovor

Je to málo?

Hodně málo. Neměla jsem žádné tušení, že se k nám hurikán blíží. Z důvodu onemocnění dcery jsme museli strávit celý týden v nemocnici a až v neděli v noci jsem zjistila, že se k nám hurikán blíží.

V pondělí jsem začala nakupovat základní potraviny - vodu, chléb, ovoce a jídlo, které nemusí být v ledničce. Obchody už byly poloprázdné.

Nebyl chléb ani voda. Lidé na ni stáli fronty. Když dovezli velké palety, byly pryč za dvě minuty. Momentální situaci v obchodech bych přirovnala něco jako za totality.

Jak se lidé k sobě v obchodech chovají? Vzniká tam panika, nebo si naopak vcházejí vstříc?

Lidé tady jsou naprosto úžasní. Vzájemně si pomáhají.

Proč zůstáváte doma? Chcete zůstat, nebo čekáte na výzvu k evakuaci?

Všichni lidé v prvním pásmu, což je na pobřeží, se museli evakuovat. To je přes milion lidí. My jsme ve druhém pásmu. Je tady možnost, že se také budeme muset evakuovat. Mám velké, protože mám dvě malé děti a tohle bude náš první hurikán, naše první zkušenost. Vůbec nevím, co čekat, co přijde. Nikdo nic neví.

Máte kam s dětmi, s rodinou odjet?

Nemáme. Nejvhodnější je vyhledat dům, který je z cihel. Máme tady clubhouse, takže tam bude asi 50 lidí z komunity. Mělo by to být bezpečné.

Regály v obchodě ve městě Columbia v Jižní Karolíně zejí prázdnotou. Lidé se připravují na příchod ničivého hurikánu Florence | Zdroj: Reuters