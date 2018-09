Meteorolog k hurikánu Florence: Spadne až metr vody, pobřeží USA hrozí katastrofální povodně

Hurikán Florence v posledních hodinách docela výrazně zeslábl. Americké úřady ale přesto varují, že zůstává velmi nebezpečný. V čem spočívá to největší nebezpečí?

Největší nebezpečí spočívá především ve vydatném dešti, který by měl hurikán Florence přinést zejména na pobřeží Severní Karolíny.

Očekává se, že by během působení hurikánu mělo spadnout zhruba od 300 do 700 litrů vody na metr čtvereční. Na některých izolovaných místech by to mohlo být až tisíc litrů na metr čtvereční.

Je nutné si uvědomit, že Severní i Jižní Karolína za sebou mají rekordně vlhké léto. Na mnoha místech je půda nasycená. Takto enormní množství vody bude poměrně rychle odtékat a hrozí katastrofální povodně.

Dalším nebezpečím v pobřežních oblastech je vzduté moře. V kombinaci s přílivem to na některých místech může být o dva až tři metry více, takže pobřežní oblasti budou pravděpodobně výrazně zaplaveny a také poškozeny.

Americké Národní středisko pro hurikány (NOAA) už několikrát pozměnilo očekávanou trasu Florence, takže bouře teď ohrožuje třeba i stát Georgie. Jak moc se dá na takové předpovědi spoléhat?

Jsou situace, kdy jsou předpovědi jednodušší, a jsou situace, kdy jsou obtížnější. Je to podobné jako u nás ve střední Evropě.

Současná situace v postupu hurikánu se předpovídá poměrně obtížně. Takže nejistota v trajektorii na 24 hodin dopředu se může pohybovat i kolem osmdesáti nebo sta kilometrů, což může hrát z hlediska zasažené oblasti poměrně velkou roli.