Florida se chystá na hurikán Ian, podle expertů může zvednout hladinu moře o 3,6 metru a ohrozit životy

Ukrajina se připravuje na ohrožení radiací. Klinika v Záporoží vyrábí tablety jódu i zdravotnické pomůcky

Kromě jodových tabletek si tady vyrábí také to, co je nutné pro pomoc vojákům na frontě, to jsou hemostatické náplast k zatavení krvácení a také vlastní turnikety - zaškrcovadla.