Vyplavené metro, záplavy i tornáda. Pozůstatky hurikánu Ida se přehnaly přes New York

Pozůstatky hurikánu Ida, který v neděli pustošil Louisianu, se přehnaly přes stát New Jersey a město New York. Bouře tam způsobila přívalové deště, vyplavila metro a zpozdila zápasy na tenisovém US Open. Meteorologové vydali i varování před tornády, které platilo mimo jiné i pro newyorskou čtvrť Bronx, napsal list The New York Times. Silné tornádo se ve středu večer místního času (ve čtvrtek po půlnoci SELČ) vytvořilo poblíž Filadelfie.

