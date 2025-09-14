Hvězda ze ‚zlatého státu‘, nebo výkřik strany v nesnázích? Guvernér Newsom táhne proti Trumpovi
Gavin Newsom, demokratický guvernér nejlidnatějšího a nejbohatšího amerického státu Kalifornie, se stále výrazněji staví do role lídra opozice vůči republikánskému prezidentu Donaldu Trumpovi. Dříve progresivní politik a nejmladší starosta San Franciska za více než století teď vystupuje jako centrista a varuje před úpadkem demokracie v USA. „Mám v kanceláři kšiltovky s nápisem Trump 2028. Proberte se,“ hlásí Newsom.
Gavin Newsom vyobrazený na malbě sedí v modrém obleku a nad ním se modlí trojice celebrit a podporovatelů Donalda Trumpa – hudebník Kid Rock, zesnulý wrestler Hulk Hogan se svatozáří a moderátor Tucker Carlson.
Další den je tvář kalifornského guvernéra na sousoší Mount Rushmore vedle významných amerických prezidentů 18. a 19. století.
Tak v posledních týdnech vypadá účet Gavina Newsoma na síti X. V posledních týdnech začal na sítích parodovat internetovou komunikaci Donalda Trumpa. Většina příspěvků je psaná velkými písmeny s dramatickou dikcí a podepsaná iniciály „GCN“.
Demokratická strana po porážce Kamaly Harrisové v prezidentských volbách a bez většiny v obou komorách Kongresu postrádala směr. Nenašla způsob, jak reagovat na Trumpovu rychlou a agresivní politiku, kterou mnozí nazývají autoritářskou, a to ačkoliv Trumpovy kroky 56 procent Američanů neschvaluje.
Americká média nyní o 57letém guvernérovi Kalifornie Newsomovi píší jako o příštím demokratickém uchazeči o prezidentský úřad.
Varování před autoritářstvím
„Nemyslím si, že Trump chce další volby. Mám v kanceláři dva tucty kšiltovek s nápisem Trump 2028, co mi lidé posílají… Nikdo neutratí 200 milionů dolarů (4,2 miliardy korun) za taneční sál ve svém domě, jen aby pak odešel (Trump oznámil, že nechá přistavět taneční sál v Bílém domě, pozn. red.),“ poznamenal v rozsáhlém rozhovoru Newsom koncem srpna.
Varování před stavem americké demokracie, před Trumpovým budováním federálního Úřadu pro imigraci a cla nebo vysláním příslušníků námořnictva do Los Angeles, šíří Newsom už delší dobu.
„Obranu demokracie používala ve své krátké prezidentské kampani i demokratka Kamala Harrisová a nezabralo to tolik, jak si možná slibovali,“ říká amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity pro iROZHLAS.cz.
„Teď je rozdíl v tom, že vidíme agresivnější a reálné kroky prezidenta Trumpa. Je možné, že nyní na Newsomovu strategii obrany demokracie uslyší více lidí. Problém ale je, že zatím nenabízí nic moc jiného,“ dodává.
Příští prezidentské volby čekají Spojené státy v roce 2028. Zkouškou vlády republikánů budou volby příští rok, takzvané midterms – Američané budou volit celou novou Sněmovnu reprezentantů, přes třetinu Senátu a do řady státních a lokálních funkcí. V midterms má tradičně výhodu ta strana, která nemá prezidenta v Bílém domě, nyní tedy demokraté.
Ti skutečně v celostátních průzkumech vykazují v absolutních číslech větší podporu mezi lidmi. Rozhodující však budou výsledky v jednotlivých volebních obvodech, které ne vždy musejí odrážet vůli většiny.
Otázkou pro Gavina Newsoma tedy zůstává, zda jako guvernér jednoho státu dokáže demokratům napříč celou zemí v midterms vybojovat výhodu a ukázat, že demokraté našli po necelých dvou letech Trumpovy turbulentní vlády druhý dech.
Kalifornie je sice největším a nejbohatším americkým státem, v roce 2024 byla dokonce čtvrtou nejsilnější ekonomikou světa mezi Německem a Japonskem, ale v celostátní politice nemusí být jeden guvernér příliš známý, podotýká amerikanista Beneš.
„Věřím, že nejlepší dny Demokratické strany jsou před námi. A každý, kdo s námi nepočítá, dělá hůř, než kdyby vsadil na Trumpův memecoin (kryptoměnu, pozn. red.),“ řekl Politicu sebevědomě Newsom.
Progresivní starosta
Úskalím Newsomovy celostátní kampaně podle Beneše nemusí být tolik jeho guvernérské roky, jako spíš celková politická historie a názorová proměna od liberála a progresivního politika směrem do středu.
Byť i za své působení v úřadu guvernéra, nyní už ve druhém mandátu, schytával Newsom opakovaně kritiku – jednak kvůli vztahům s technologickými magnáty sídlícími v Silicon Valley a jednak kvůli vysokým životním nákladům. Kalifornie je opakovaně řazena na první místo žebříčku nejdražších amerických států pro život.
Newsom začínal v roce 2004 jako mladý a progresivní starosta San Franciska. Více než deset let před tím, než byly celostátně legalizovány sňatky stejnopohlavních párů, jim Newsom uděloval povolení k uzavření sňatku jako starosta, poznamenává magazín Time.
Guvernérem Kalifornie se chtěl stát už v roce 2009. Jasným favoritem byl ale tehdy právník Jerry Brown. Newsom kandidaturu stáhl a ve „zlatém státě“ nakonec úspěšně kandidoval na viceguvernéra. Dával však jasně najevo frustraci, že nemá více odpovědnosti.
Jako viceguvernér pokračoval v progresivní agendě a po několika letech dovedl k uzákonění legalizaci rekreačního užívání marihuany. Stavěl se rovněž proti trestu smrti a pod jeho vládou Kalifornie zpřísnila zákony o držení zbraní.
Guvernérem Kalifornie se stal Newsom v lednu 2019. Tehdy nabraly na obrátkách jeho spory s prezidentem Trumpem, ačkoliv místy si oba navzájem projevovali vřelost, například během koronavirové pandemie nebo při zásazích proti lesním požárům v Kalifornii. V březnu 2020 Trump Newsoma označil za „skvělého“. „Vycházíme opravdu dobře,“ poznamenal tehdy Trump.
Nyní, po vyostřené prezidentské kampani a v Trumpově druhém prezidentství, má vztah podobu otevřeného konfliktu. Newsom žaluje u soudu Trumpovu administrativu kvůli vyslání národní gardy do Los Angeles k potlačení protestů proti zátahům na imigranty.
Kalifornie se rovněž pod Newsomem staví do čela odporu proti překreslování volebních okrsků v Texasu nebo proti snahám o proměnu vakcinační politiky v Americe pod ministrem zdravotnictví a skeptikem k očkování Robertem Kennedym jr.
‚Kritika ze všech stran‘
„Newsom začínal tu svoji guvernérskou štaci progresivně…později ale začalo být zjevné, že si vytváří pozice pro budoucí prezidentský volební cyklus a začal odmítat tu progresivní agendu, kterou mu demokraté v kalifornském Kongresu posílali k podpisu,“ popisuje Beneš.
„V tu chvíli bylo naprosto zjevné, že je oportunista, který je centristický, v něčem i nalevo, ale reálně názorově flexibilní. Tím pádem se na něj kritika může hrnout ze všech stran. To je myslím jeho veliké minus,“ dodává amerikanista.
Jaký politický profil na celostátní úrovni bude Newsom mít, zatím není jasné. Jeho dosavadní kroky však nasvědčují tomu, že respektuje kulturní proměnu ve Spojených státech, které udělaly zvolením Donalda Trumpa krok ke konzervativnějšímu fungování země, a hledá cestu, jak se v novém prostředí prosadit jako demokrat.
Do svého nového podcastu „This is Gavin Newsom“ („Tohle je Gavin Newsom“) si guvernér v prvních dílech pozval například Charlieho Kirka – vlivného mladého konzervativce a spojence Donalda Trumpa, kterého v úterý zavraždil střelec při jeho přednášce v kampusu univerzity v Utahu – nebo Stevea Bannona, ultrapravicového aktivisty a bývalého podnikatele a politického stratéga spojeného s první vládou Donalda Trumpa. S Kirkem například hledal odpovědi na to, proč demokraté ztratili hlasy mladých lidí a rasových menšin.
V polarizovaném mediálním prostoru jde o nepříliš časté propojení světa konzervativců a liberálů, které povětšinou lidé na sociálních sítích vítají, podobně jako letošní populární rozhovor vlivného demokrata a senátora Bernieho Sanderse a nyní už konzervativního podcastera Joea Rogana.
Prezident Trump svoji agresivní politikou vůči státům s vládou demokratů, kde hodlá údajně kvůli potlačování kriminality nasazovat národní gardu, dává místním politikům prostor k získání politických bodů. Kromě Newsoma je další demokratickou figurou na vzestupu guvernér Illinois J. B. Pritzker.
„S tím bych řekl, že Trumpova administrativa kalkuluje, že tam vyrostou nějací lídři. Na druhou stranu, pro Trumpa jde o někoho, do koho se může strefovat jako do nepřátel lidu, do vzpurných guvernérů. Otázka bude, která z těch stran získá více politických bodů,“ uzavírá amerikanista Beneš pro iROZHLAS.cz