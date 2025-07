I když Trump pomoc přeruší, Ukrajina bojovat nepřestane, říká vojenský analytik. ‚Nemají co ztratit‘

Americký prezident Donald Trump odůvodnil pozastavení dodávek některých zbraní Ukrajině tím, že jeho předchůdce Joe Biden dal této zemi příliš mnoho zbraní. „Trumpovi asi vadí, že Biden zbraně Ukrajině daroval, zatímco teď se nabízí možnost, že buď západoevropské země, nebo přímo sama Ukrajina, by si zbraně od USA regulérně kupovaly,“ řekl na Radiožurnálu vojenský analytik Lukáš Visingr. Rozhovor Praha/Kyjev 16:15 4. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký protějšek Donald Trump. | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Ještě na summitu NATO Trump naznačil, že by Kyjev mohl získat systémy Patriot ze Spojených států. Teď Bílý dům řekl, že zastavuje dodávky munice i do stávajících systémů. Jak věrohodně zní vysvětlení, že se zásoby amerických zbraní příliš zmenšily a že Donald Trump říká, že Joe Biden vyprázdnil sklady?

Něco na tom bude, není to úplně výmluva, protože když se podíváme na seznam toho, jaké dodávky byly údajně pozastaveny, tak tam figurují mimo jiné střely do systému Patriot.

Je známo, že ta intenzita používání byla za poslední dobu opravdu velká, jednak přímo ze strany USA a pak samozřejmě to, co bylo předáváno Ukrajině. A výroba patriotů běží relativně pomalu nebo běží pomaleji, než by bylo žádoucí.

Na druhou stranu jsou tam i některé další typy zbraní, u kterých není známo, že by se nějak intenzivně používaly. Třeba protitankové systémy Hellfire nebo i rakety, které sama americká armáda vůbec nepoužívá. Takže v tomto případě není to vysvětlení asi úplně platné.

Nicméně to pozastavení dodávek na Ukrajinu je údajně součástí rozsáhlejší revize či inventury zásob amerických zbraní a munice, která by se měla udělat na všech amerických základnách, ve všech skladech po celém světě.

A potom až na základě výsledků se dodávky na Ukrajinu buď obnoví, anebo to pozastavení či zastavení bude trvalé. Mělo by to údajně trvat v řádu týdnů.

Ale nemohl být tento krok jenom záminka k přerušení pomoci, aby Trump pomohl Putinovi, se kterým ho podle všeho pojí dobré osobní vztahy? Koneckonců list Kommersant spojuje zastavení zásilek zbraní Kyjevu právě s Trumpovým telefonátem s Putinem.

Tohle vysvětlení se samozřejmě také objevilo. Na druhou stranu, zprávy o tom, že něco takového Američané chystají, se objevovaly už před telefonátem Trumpa s Putinem.

A hlavně tady je jedna důležitá věc, Ukrajinci nepřestanou bojovat. I kdyby americká pomoc byla přerušena, budou bojovat dál bez ohledu na to, jestli je Západ podporuje nebo ne. Už se přepnuli do režimu: nemáme co ztratit. Tohle rozhodnutí tedy konec války nepřiblíží.

Ale na druhou stranu to může výrazně ztížit pozici Ukrajiny, protože právě tyto prostředky jsou klíčové pro obranu proti dronům a střelám s plochou dráhou letu a proti balistickým střelám?

Jak které. Proti množství dronů úplně ne, tam se patrioty nepoužívají. Drony jsou až příliš početné na to, aby se proti nim relativně drahé patrioty pouštěly. Druhá věc je, že patrioty jsou vysoce efektivní třeba proti střelám s plochou dráhou letu nebo proti balistickým raketám, tam Ukrajina moc jiných možností, jak ruské útoky zastavit, nemá.

Vojenský efekt ruských útoků je nulový

Ovšem tyto útoky míří převážně na ukrajinská města a infrastrukturu, což je sice bolestivé, umírají při tom civilisté – ale vojenský efekt útoků je v podstatě nulový.

Nabízí se srovnání s tím, jak Německo za druhé světové války ostřelovalo Velkou Británii raketami V-1 a V-2, což sice zabíjelo spoustu lidí, ničilo to budovy a tak dále, odčerpávalo to zdroje Britů při obraně, ale vojenský efekt byl taky nulový. Jediný efekt byl ten, že se Britové ještě víc zatvrdili a naštvali na Němce. Takže se dá předpokládat, že v případě Ukrajiny bude ten efekt podobný.

Ale jaká je šance, že Trump vezme výroky svoje i svých spolupracovníků zpátky a dodávky bude na Ukrajinu posílat? Třeba, když po revizi uvidí, že zbraní zase tak málo není. Ptám se i proto, že by se mohl najít model, že by je kupovaly evropské země a posílaly je na Ukrajinu.

Co udělá Donald Trump, asi neví nikdo na světě včetně Donalda Trumpa. Predikovat jeho konkrétní kroky dnes nebo zítra je opravdu velice obtížné, takže pravděpodobnost si netroufám odhadnout.

Ale samozřejmě ten model, který zmiňujete, to je něco, na co by Trump mohl slyšet. Samozřejmě si uvědomuje, že dodávky zbraní, pokud budou placené, tak je to skvělý obchod pro USA. Jemu asi vadí, že Biden zbraně Ukrajině daroval, zatímco teď se nabízí možnost, že buď západoevropské země, nebo přímo sama Ukrajina, by si zbraně od USA regulérně kupovaly. To by bylo pro americké zbrojovky samozřejmě dobré.

Trump je byznysmen a kšeft je kšeft

A jsou zprávy, že americké zbrojovky v tomto smyslu tlačí na americkou administrativu, aby svůj přístup přehodnotila, protože nechtějí, lapidárně řečeno, přijít o kšeft.

Takže bude záležet na tom, jaké budou výsledky auditu či inventury, a potom, jak budou probíhat zákulisní rozhovory mezi americkou administrativou, americkými zbrojovkami, západoevropskými státy a Ukrajinou.

Osobně si myslím, že v nějaké podobě ta pomoc pokračovat bude. Nebude asi tak štědrá, jako byla za Bidena, ale přece jenom, jak říkám, kšeft je kšeft. Donald Trump je byznysmen a úplně si nemyslím, že by chtěl, aby americké zbrojovky přicházely o kontrakty, a tím i jejich zaměstnanci, prakticky převážně Trumpovi voliči, přicházeli o práci.