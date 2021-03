Čaputová přijala Matovičovu demisi. Sestavením nové slovenské vlády pověřila Hegera

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v úterý přijala demisi premiéra Igora Matoviče a pověřila dosavadního ministra financí Eduarda Hegera sestavením nové vlády. Vytvoří ji stávající čtyřčlenná koalice, která vznikla po parlamentních volbách konaných v únoru 2020. Výměna Matoviče je výsledkem téměř měsíc trvající vládní krize, při které rezignaci ministerského předsedy požadovala část koalice. Bratislava 16:36 30. 3. 2021 (Aktualizováno: 16:43 30. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér v demisi Igor Matovič | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Matovič i ministři jeho kabinetu zůstanou v úřadu do jmenování Hegerovy vlády. V ní by měla pokračovat většina dosavadních ministrů. Matovič se má stát ministrem financí, výměna se očekává na postech ministrů zdravotnictví a sociálních věcí. Do vlády se vrátí také někteří ministři, kteří během koaliční krize podali demisi.

Původně bylo plánováno, že k přijetí Matovičovy demise a následnému pověření Hegera sestavením vlády dojde dříve během dne, ale termín byl nakonec přeložen na odpoledne. Matovičův kabinet na své mimořádné schůzi ještě kolem poledne schválil usnesení k demisi.

Podle slovenské ústavy platí, že když demisi podá předseda vlády, učiní stejný krok kabinet jako celek.

Pověření k sestavení vlády od hlavy státu je na Slovensku spíše tradice, která nemá oporu v ústavě. Heger se stane premiérem až poté, co ho Čaputová do této funkce jmenuje. Nová vláda pak bude muset získat důvěru sněmovny, ve které mají vládní strany ústavní většinu.

“Byl to jeden rok, ale pocitově deset. “Igor Matovič se loučí. Děkuje a omlouvá se. V nové vládě bude zřejmě ministrem financí. @CRoPlus @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/ytjLlTeDga — Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) March 30, 2021