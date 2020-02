‚Geniální komunikátor, ale nepředvídatelný premiér.‘ Slovenské volby může ovládnout Matovič z OĽaNO

Představitelé slovenské vládní koalice ho označují za šaška a „blázna z Trnavy“, průzkumy ale naznačují, že právě Igor Matovič by mohl po únorových parlamentních volbách rozhodnout v Bratislavě o složení příští vlády. Šéf hnutí OĽaNO láká voliče na své peprné projevy a umění naservírovat jim složité korupční kauzy politiků ve zjednodušené formě tak, aby jim všichni rozuměli. V čem se liší od ostatních opozičních stran a co od něj čekat? Analýza Bratislava 6:00 18. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Igor Matovič, předseda strany OLaNO | Zdroj: Profimedia

Ještě loni na podzim se preference protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) pohybovaly kolem šesti procent, dnes mu průzkumy přisuzují jen o jeden a půl procentního bodu méně než straně Smer-SD v čele s matadorem slovenské politiky Robertem Ficem.

Ukázal to páteční průzkum agentury AKO, který je poslední sondáží voličských preferencí před slovenskými parlamentními volbami naplánovanými na sobotu 29. února. Ficova strana, která od roku 2006 vyhrála všechny volby do Národní rady Slovenské republiky, podle aktuálního šetření dosahuje na 16,9 % hlasů. Hnutí OĽaNO, které existuje teprve od listopadu 2011, skončilo s 15,5 % hlasů druhé.

Opoziční protikorupční hnutí si nevedlo špatně ani ve dvou předešlých parlamentních volbách – v roce 2012 získalo necelých devět procent hlasů, o čtyři roky později dokonce 11 procent – nikdy ale nemělo k preferencím Smeru tak blízko jako dnes. Svůj úspěch OĽaNO staví na jednom zásadním pilíři – šéfovi hnutí Igoru Matovičovi, jehož styl politiky imponuje stále většímu počtu voličů.

Bývalý podnikatel a zakladatel vydavatelství regionPRESS, který byl před deseti lety zvolen poslancem na kandidátce liberální strany Sloboda a Solidarita, je známý svými ostrými projevy a neotřelým způsobem komunikace s voliči, podle některých průzkumů by se mohl stát i příštím slovenským premiérem.

„Igor Matovič je zajímavý zjev slovenské politiky, který po celou dobu svého politického působení tvrdí, že nechce být jako standardní politická strany,“ říká pro iROZHLAS.cz politolog z Univerzity Komenského v Bratislavě Pavol Baboš.

Srozumitelný pro voliče

Šéf hnutí OĽaNO je podle Baboše „geniální komunikátor“, který dokáže lidem osvětlit i jinak velice složité korupční kauzy. „Matovič umí velice srozumitelně sdělit i těžké věci, ať už prostřednictvím obrázků nebo videí. Pro běžného voliče je proto mnohem srozumitelnější než jiní opoziční lídři,“ míní politolog.

Příkladů je hned několik – tím posledním se stala kauza kolem luxusní vily exministra financí a dopravy ve vládě Smeru Jána Počiatka. Matovič spolu s dalšími členy hnutí vilu na francouzské Riviéře osobně navštívil a nalepil na její bránu plakát s nápisem „Majetek Slovenské republiky“. Záběry vily pořízené v Cannes se začaly velice rychle šířit na sociálních sítí.

Baboš také připomíná rozruch v Národní radě SR, který hnutí OĽaNO vyvolalo před čtyřmi lety. Jeho poslanci tehdy vysypali na zem parlamentního sálu symbolických 12 milionů eur – šlo o narážku na kauzu kolem podnikatele Ladislava Bašternáka, který zaplatil za sedm bytů v komplexu Five Star Residence 12 milionů eur v hotovosti. Slovenská média přitom informovala o jeho propojení s tehdejším ministrem vnitra Robertem Kaliňákem ze Smeru.

„Pro běžného člověka bylo tolik nul něco nepředstavitelného, Matovič proto nechal na obyčejný papír vytisknout pětiseteurové bankovky a poslal své poslance, aby je ve velkých igelitkách donesli do parlamentu a vysypali je před řečnický pultík. Ukázal tak, o jakou haldu peněz ve skutečnosti jde,“ popisuje odborník.

Jak upozorňuje Baboš, tímto způsobem hnutí OĽaNO problémy na jednu stranu tak trochu zjednodušuje, přiměje ale voliče, aby jim věnovaly pozornost. Dostanou totiž velice jednoduchý vzkaz, který jim napoví, o co v kauze jde a proč je to problém.

Průzkumy naznačují, že se tato strategie vyplácí. „Na rozdíl od jiných opozičních stran, které si zvolily za svůj hlavní cíl souboj s Marianem Kotlebou a jeho extremisty, se Igor Matovič velmi jasně staví do opozice vůči Ficovi a Smeru. Po komunikační stránce je tak Matovič blíž voličům, pro které je hlavní motivací právě výměna vlády Smeru,“ podotýká expert bratislavské univerzity.

Snaha ‚být jiný‘

Na slova Matoviče tak slyší především ti, kteří chtějí dostat Ficův Smer z vlády. Dokáže oslovit nejrůznější škálu voličů – na rozdíl od jiných opozičních stran, jako je například koalice Progresívne Slovensko/Spolu, také zasahuje konzervativní i mimoměstské voliče. „Jeho primárním cílem nejsou vysokoškolsky vzdělaní lidé s liberálním smýšlením žijící ve městech,“ říká Baboš.

Matovičovo hnutí se ale snaží odlišit i v dalších ohledech. Každé volby se například snaží dávat šanci začínajícím politikům. „Ti, co se už osvědčili a chtějí s hnutím nadále spolupracovat, musí kandidovat ze spodních míst na kandidátce – za pomoci kroužkování tedy musí získat dost preferencích hlasů na to, aby předběhli ty, co jsou výše,“ vysvětluje politolog.

Pokud jde o výběr předvolebních témat, ta jsou podobná jako v případě jiných opozičních stran – jde především o boj s korupcí a problémy ve zdravotnictví, které lidi na Slovensku trápí nejvíc. Rozdíl je ale v tom, co OĽaNO a ostatní strany slibují. Matovičovo hnutí se totiž soustředí na úroveň běžných problémů, které občané každodenně řeší. Ne vždy jsou ale jeho návrhy vykonavatelné.

„To je například problém spojený s objednáváním pacientů k lékaři. Jiné strany představují reformu celého zdravotnického systému na desítkách stran jejich předvolebních programů, ale Igor Matovič přijde a řekne: ‚Zajistím, že se lidé budou moct objednávat k lékaři zadarmo přes telefon‘. Nereflektuje ale kritiku, podle které je takové řešení s ohledem na obrovský počet lékařů, kteří Slovensku chybějí, v podstatě nereálné,“ popisuje Baboš.

Snaha o odlišnost se ale projevuje i rozhodnutím Matoviče nepodepsat jeho hnutí pod „dohodu o neútočení“, kterou mezi sebou uzavřely Progresívne Slovensko/Spolu, Křesťanští Demokraté, Za ľudí Andreje Kisky a hnutí Sloboda a Solidarita. Na základě zmíněného textu se opoziční strany zavázaly, že se před a během volební kampaně nebudou vzájemně napadat. Matovič se ale nepřidal.

„To mu umožňuje podrývat své možné koaliční partnery a negativně na ně poukazovat. Opět jde o součást jeho strategie, jak být jiný,“ dodává odborník.

Udrží se Matovič na uzdě?

Svérázný politik, který v probíhající kampani používá jednoduchá hesla, si podle sociologů získává na svou stranu mimo jiné i protestní voliče – v době, kdy se země stále vzpamatovává z vraždy investigativního novináře Jána Kuciana a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, v něm pravděpodobně vidí šanci na změnu.

Jestli se Matovič stane příštím slovenským premiérem, je ale necelé dva týdny před volbami těžké odhadovat, tvrdí Baboš. Pokud se ale OĽaNO stane nejsilnější parlamentní stranou, která dnes stojí v opozici, nenechá si ujít příležitost, aby právě jeho hnutí navrhovalo premiéra.

„Nepřenechá tuto roli ani progresivnímu Slovensku, ani Andreji Kiskovi. Ale jestli bude premiérem on osobně, na to se těžko hledá odpověď. Igor Matovič je totiž velice nevyzpytatelný a nepředvídatelný – je to jako hodit si mincí,“ tvrdí Baboš.

Pokud dohromady získají dostatek hlasů, koalici by OĽaNO pravděpodobně sestavilo právě se čtveřicí centristických opozičních stran. Hnutí s nimi sice odmítlo podepsat „dohodu o neútočení“, spojují je ale podobné priority.

„V Matovičově komunikaci vidíme jakýsi útlum vyjadřování, jako by si začal uvědomovat zodpovědnost, jakou bude mít, pokud volby vyhraje. Proto si myslím, že nejostřejší slova, která si s ostatními opozičními stranami adresoval, byla jen součástí kampaně a po volbách budou schopní se vzájemně dohodnout,“ míní odborník.

Otázkou podle něj zůstává, jestli Matovič označovaný za „muže konfliktu“ dokáže udržet svojí výbušnou povahu na uzdě. Pokud ne, stabilita takovéto vlády by se mohla ocitat v ohrožení.