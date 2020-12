Politolog: Matovičův výrok o Sulíkovi byl citovým úletem. Předčasné volby na Slovensku jsou vyloučené

Vývoj pandemie koronaviru na Slovensku odhalil napjaté vztahy ve vládní čtyřkoalici. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) minulý čtvrtek označil ministra hospodářství a předsedu koaličního hnutí Svoboda a solidarita Richarda Sulíka za „idiota“ a vyzval ho k rezignaci. Podle politologa Grigorije Mesežnikova předseda kabinetu reaguje vztahovačně a do komunikace promítá osobní animozity. „Vláda ale konflikty ustojí,“ podotýká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Bratislava 7:05 24. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský politolog Grigorij Mesežnikov z Inštitútu pre verejné otázky | Zdroj: Profimedia

Co stálo za ostrým výrokem premiéra na adresu ministra Sulíka?

Určité rozpory mezi oběma trvají už delší dobu - projevily se i na jaře během první vlny. Jsou evidentně na úrovni vzájemných osobních vztahů. Nynější spor se vede o nákup antigenních testů, který podle Matoviče nedokázal Sulík zajistit.

Premiér po něm chtěl přípravu expresní novely zákona o veřejných zakázkách, která by rychlý nákup testů umožnila. Sulík rychlou změnu odmítá s ohledem na legislativní proces a evropské směrnice. Výzva k rezignaci ale od premiéra nebyla moc promyšlená.

Podle vás neexistuje možnost, že Sulík přijme Matovičovu výzvu?

Sulíkova Svoboda a solidarita (SaS) je nyní, v dobách pandemie, tou koaliční stranou, která oproti straně Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) premiéra Matoviče lépe komunikuje svoje postoje směrem k veřejnosti. Její preference rostou. Předseda vlády komunikuje určitým způsobem, ale Sulík ví, že pravděpodobně nepodnikne žádné konkrétní kroky a sám ministr demisi nepodá. Důležité je počkat, jak se spor nakonec vyvine.

Kdo by mohl ministra ve funkci nahradit, pokud by k demisi přeci jen došlo? Má Matovič ve hře nějaké kandidáty?

To si nemyslím. Richard Sulík je zakladatelem a předsedou SaS, která má v kompetenci mimo jiné právě ministerstvo hospodářství, takže podle koaliční smlouvy ho Matovič ani mít nemůže. Pokud by SaS odešla z vlády, tak by koalici opustila zřejmě také strana Za ľudí v čele s Veronikou Remišovou. Turbulence ve vládě by nakonec uškodily i samotnému Matovičovi, takže tento vývoj nepředpokládám.

Nařčení Čaputové

Jaký je postoj ministra zdravotnictví Marka Krajčího z OĽaNO?

Sulík se ve sporu o testování odvolával právě na komunikaci s ním a pomalý postup ministerstva. Krajčí je v celém sporu klíčovou postavou, protože resort, který vede, má na starosti výkon covidové politiky.

V současnosti musí řešit problémy, které nastaly ještě před jeho jmenováním do funkce a celkovou připravenost zdravotnického systému. Jde o veškeré zdravotnické poloreformy, které se uskutečnily v předchozích letech a nyní se promítají například do stavu nemocnic. Politický rozměr spočívá v tom, že zastupuje stejnou stranu jako Matovič a stranicky se mu musí podřizovat.

Je to zvláštní situace, protože se zdá, že se všemi opatřeními není úplně ztotožněn. Na jedné z tiskových konferencí po zasedání krizového štábu je oznamoval způsobem, z něhož jeho váhání ohledně konečného rozhodnutí bylo patrné. Z hlediska udržitelnosti jednotlivých členů vlády se Krajčí nachází v určitém rizikovém pásmu. Zatím nezaznělo, že by měl být ve funkci nahrazen, on sám ale tuto možnost nepřímo připustil.

Jakou roli ve sporu sehrála prezidentka Zuzana Čaputová? Dříve uvedla, že by Matovič měl koronavirovou agendu předat jinému členovi vlády.

Prezidentka Čaputová nesehrála v konfliktu žádnou přímou roli. Vládu vyzývá hlavně k věcnému řešení situace kolem koronaviru tak, aby nedocházelo ke konfliktům a veřejnost byla informovaná. Apeluje na to, aby možné negativní dopady restriktivních opatření na obyvatele byly co nejmenší.

Před zahájením plošného testování na Slovensku na základě informací, které měla od vybraných členů vlády, získala dojem, že by každý nemusel mít možnost se na covid-19 nechat otestovat. Hrozil totiž nedostatek odběrových kapacit. Vyjádřila se proto velmi opatrně v tom smyslu, že by kvůli testování neměl být omezen volný pohyb lidí (podle plánů z října měl být negativní test na koronavirus propustkou ze zákazu vycházení, pozn.red.).

Matovič Čaputovou dodatečně nařknul z toho, že testování sabotovala. To samozřejmě není pravda, protože z hlediska svých kompetencí do testování nemohla žádným způsobem zasáhnout. Na problém pouze upozornila, což pak možná přispělo k tomu, že se skutečně mohli nechat otestovat všichni zájemci.

Neovlivní konflikty v koalici také rozhodování o prodloužení nouzového stavu, který skončí na Slovensku na konci prosince?

Pokud ano, tak zádrhel určitě nebude programového charakteru. Nouzový stav na Slovensku neplatí plošně, týká se jednotlivých oblastí. Ten stávající, který bez prodloužení automaticky skončí po 90 dnech od zavedení, tedy 29. prosince, je pouze ten zdravotnický. Může se stát, že poslanci nebudou mít 90 hlasů, aby prodloužení schválili, protože část vlády je v karanténě. Myslím si ale, že to nějak vyřeší. V koalici na jeho potřebnosti panuje shoda.

Chaotické vystupování

Matovič v rozhovoru naznačil, že v brzké budoucnosti nemusí být premiérem. Chystá se jiná možná vládní alternativa?

Na premiérovi bylo v onom rozhovoru znatelné určité emocionální vypětí. Nevím, na co Matovič přesně narážel, ale sleduji bedlivě politickou scénu a žádné možné alternativy v tuto chvíli nevidím. Koalice má v parlamentu 95 mandátů (ze 150, pozn. red.) – takovou pozici neměla žádná vláda od roku 1990. Uvažovat o tom, že by se mohla poskládat vláda jiná, není na místě, předčasné volby jsou vyloučené. Smer a Hlas-sociální demokracie spolu s extrémistickou ĽSNS (Kotlebovci- Lidová strana Naše Slovensko, pozn. red.) mají 55 mandátů. Vládní koalice by musela ztratit většinu, ale k ničemu takovému nedochází.

Kdo z vládních tahanic nakonec vychází nejlépe? Podle čerstvého průzkumu agentury AKO by nyní nejvíce hlasů - 22, 8 procenta - získal právě Hlas-SD expremiéra Petera Pellegriniho. OĽaNO by získalo 14,2 procenta. Nezůstane nakonec Matovič na politickém poli osamocen?

Vzhledem k dlouhé době, která zbývá do voleb, jsou teď preference spíše jistým vzkazem pro premiéra. Průzkumy dávají představu, v jakém rozpoložení se momentálně elektoráty nacházejí. Je to zpětná vazba, do níž ale vstupuje více faktorů. Kromě pandemie volební preference ovlivňuje například současné dění v oblasti justice. Bývalý ministr životního prostředí a jeden z předních členů Hlasu-SD Peter Žiga byl minulý týden obviněn z korupce. V následujících týdnech a měsících se tak může projevit ještě mnoho dalších vlivů. Znovu ale podotýkám, že vláda má v parlamentu skutečně pohodlnou většinu.

Snižují vnitřní spory důvěru v současnou vládu? Mohou vést k menší ochotě lidí pandemická opatření dodržovat?

Vystupování směrem k veřejnosti určitě neposiluje důvěru ve vládu jako celek, ani v jednotlivé členy. Problémem je hlavně to, že je chaotické: není dopředu jasné, jak budou opatření navazovat a na základě čeho jsou vyhlašována. Na druhou stranu fungují i jiné instituce, telefonní linky a centra, takže o koronaviru mají lidé dostatečné množství informací.

‚Vztahovačný‘ Matovič

Jak hodnotíte komunikaci samotného Matoviče směrem k veřejnosti?

Velice kriticky, protože problémy vlády jsou částečně právě komunikačního charakteru. Premiér se vyjadřuje vztahovačně, promítá do komunikace svoje potíže a osobní antipatie. Situace je napjatá, vždy byla. Ještě jsme ale nezažili situaci, kdy by předseda vlády vyzýval ministra k odchodu. Svým komunikačním stylem nevytváří nejlepší podmínky pro to, aby se veřejnost s opatřeními ztotožnila.

Svědčí podle vás silné vyjádření premiéra na adresu vlastního ministra o erozi politické kultury obecně, nebo jde spíše o ojedinělý projev zjitřených emocí vzhledem k současné krizi?

O erodující politické kultuře bych nemluvil. Vyjádření premiéra bylo jeho citovým úletem. Nemělo by se to stávat, ale že by tento neslušný výraz podkopal vládní koalici jako celek, to si nemyslím. Nehodnotil bych to ani jako výraz zhoršující se politické kultury. Slovensko zápasí s řadou dalších, významnějších potíží. Měli jsme vládu, která zavedla v podstatě mafiánské praktiky ve fungování justice i politických institucí. Urážka je samozřejmě odsouzeníhodná, ale souhlasím s tím, že se na ní projevil mimo jiné nepříznivý epidemický vývoj. Situace by měla sloužit jako poučení: podobné výrazy do politického vystupování nepatří.

Očekáváte tedy, že slovenská vláda v čele s Matovičem současné spory ustojí?

Předpokládám, že ano. Za dobu vlády této koalice už zaznělo téměř všechno, ale v klíčových otázkách panuje shoda. Ze strukturálního hlediska není důvod, proč by je ustát neměla. Předpokládám, že vydrží až do voleb.