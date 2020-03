Chceme, aby lidé neměli pocit, že s nimi vláda hraje hru na schovávanou, říká Igor Matovič

Čerstvý vítěz slovenských voleb Igor Matovič by rád svůj mandát využil k obnovení důvěry lidí ve stát. Jako jeden z hlavních zvažovaných politických kroků uvedl zavedení hmotné odpovědnosti politiků či prověrky slovenských soudců. Ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Plus také uvedl, že spolupráce zemí v rámci V4 by měla být intenzivní a postavená na „zdravých základech“. Rozhovor Bratislava 15:49 1. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Igor Matovič, předseda hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Co by se muselo stát, abyste se nestal premiérem slovenské republiky?

To by měli asi odpovědět lidé z prezidentského paláce.

K čemu chcete především svůj mandát využít?

Především k tomu, aby lidé měli konečně důvěru v stát. Aby neměli pocit, že jsou odtrhnutí od politických stran anebo že o ně jeví zájem pouze před volbami a pak na ně kašlou. Aby neměli pocit, že s nimi vláda hraje hru na schovávanou a že před nimi skrývá informace, které by mohly být veřejně přístupné. Takže aby to byla taková otevřená vláda a aby lidé měli konečně pocit, že lidé, které si zvolili, tak je následně neokrádají.

To je velmi sympatické, ale zní to velmi obecně. Kdybyste měl říci jednu dvě věci, které byste rád co nejdříve uskutečnil, co by to bylo?

První věc je zavedení hmotné odpovědnosti politiků. Aby tu platilo to samé, jako platí u běžných zaměstnanců, kteří když něco ztratí v práci, tak to musí nahradit, ale bohužel politici na Slovensku už dlouho mluví o tom, že něco takového zavedou, a ještě nic nezavedli.

A to druhé, co souvisí s Českou republikou, je to, za co bojoval Andrej Babiš a vybojoval v rámci Evropské komise, tzv. reverse charge, tam vznikají karuselové podvody a Slovensko na tom muže ušetřit 200 až 300 milionů eur okamžitě, ale slovenští politici o to nestáli.

Babiš vlastně vyšlapal cestu a zařídil tu výjimku u Evropské komise. To jsou peníze, které nám leží na chodníku, ale našim vládcům stojí stále za to, aby tu díru v lodi nechali, aby zloději mohli nadále přes karuselové pohody DPH vykrádat.

Navážu na vaše slova o česko-slovenské spolupráci. Jak by měla být intenzivní spolupráce v rámci V4?

Měla by být intenzivní, ale měla by být postavena na zdravých základech a s prvky zdravého rozumu, ten se budeme snažit vnést. Co se týče Slovenska a Evropské unie, tak se těším na to, že se v Evropě nebudu muset stydět za vládu, která měla na svědomí smrt Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Tu vládu museli respektovat, ale věděli, jaká je pravda, že jsme zkorumpovaná země, kde vláda vydala klíčové instituce státu a bezpečnosti do rukou nitranské mafie, která si mohla dosazovat klíčové lidi.

Co byste chtěl dělat s ústavní většinou, pokud byste jí za určitých okolností dosáhl?

Chtěl bych prosadit prověrky soudců, po vraždě Jána Kuciaka jsme se z mobilu Mariána Kočnera dozvěděli, že si bez problémů dojednával rozsudky. Měl svoje soudce, přes které zařizoval rozsudky na požádání, a záleželo jen na velikosti obálky, jakou poskytl. A nadále mají lidé žít v pocitu, kdo ví, jestli není jeho soudce zaplacen. Ti lidé poté logicky nevěří ve spravedlnost.

Kdo by měl dělat ty prověrky, aby nedošlo k problémům, že vláda, jako exekutiva, zasahuje do soudní moci?

To musíme vyřešit. Hranice mezi exekutivou a soudnictvím samozřejmě musí být zachována. Ale musíme vytvořit podmínky pro samoočistu soudnictví. A k tomu byly v minulosti přijaty zákony pro prověrky soudců, ale nakonec je ústavní soud zrušil. Takže musíme opatření přijmout tak silně, aby s tím ústavní soud nemohl pohnout.

Byly by to tedy takové prověrky typu kárných řízení, které by prováděla soudcovská samospráva, nebo byste zasahovali i z pozice exekutivy?

Pokud by tam ta ambice byla, tak by to bylo zasahováni do nezávislosti soudnictví. Takže bychom měli zachovat tu samosprávu, ale zákonu nikdo nebrání určit podmínky, jakým způsobem ta očista v rámci soudnictví bude probíhat. Takže vytvořit institut, který by podrobil pravidelně soudce bezpečnostní prověrce, jehož součástí by byl i detektor lži, kterým procházejí například vyšetřovatelé na Slovensku, pokud chtějí dělat v národní kriminální agentuře.

Takže soudce by měl žít s pocitem, že v případě, že vezme úplatek nebo vynese informace, tak se na to přijde a on bude odstaven od funkce. Nečestní půjdou z kola ven, nic jiného v tom není.

Cituji: „Chceme řešit i problémy lidí, kteří volili Mariana Kotlebu.“ Jaké to jsou problémy?

To jsou běžné problémy lidí, které trápí i většinu ostatních voličů politických stran, a to je nefunkční stát. Lidé mají pocit, že jen Marian Kotleba tu udělá pořádek a může s tím něco udělat, že si nepostaví chatu na francouzské riviéře. Právě tento prvek jsem do politiky vnesl v předvolební kampani a říkal jsem, abychom řešili problémy těchto lidí, nebojujme proti Marianu Kotlebovi, ale bojujme o duši jeho voličů.

A ve výsledku je vidět – to ještě posoudí analytici – že ten boj byl úspěšný, že voliči Mariana Kotleby volili nás proto, že jsme nabídli řešení a že ten hlas v našem případě nepropadne a budeme řešit jejich problémy. Nárůst extremismu je vždycky odraz neschopnosti vládní moci.