Výsledek OĽaNO zachránily osady a sídliště. ‚Pokrevní bratr Romů‘ Matovič vsadil na mobilizaci menšin

Každý pátý obyvatel Slovenska je příslušník některé z etnických menšin. „Nejvíce zanedbaní jsou Romové, které stát spíše vyčleňuje, než aby je do společnosti integroval," hlásá hnutí OĽaNO expremiéra Igora Matoviče. Před sobotními parlamentními volbami se zaměřil i na tuto část společnosti a vyplatilo se mu to. Hlasy z romských osad a sídlišť mu pomohly zachránit politickou kariéru. Kriminalisté však prověřují podezření z volební korupce. Bratislava 6:28 3. října 2023

Na Slovensku žije zhruba 440 tisíc Romů, což znamená asi osm procent celkové populace. Dlouhodobě jde však o část společnosti, která k volbám téměř vůbec nechodí. Letošní předčasné parlamentní volby byly ale do velké míry výjimkou.

Osada Lomnička na severovýchodě země. Z 629 odevzdaných hlasů jich 579 získalo OĽaNO, což činí 92 procent. V nedalekém Jurském získalo OĽaNO 91,7 procenta. Na košickém sídlišti Luník IX pak 91 procent.

„Není třeba pochybovat o tom, že romská menšina OĽaNO výrazně pomohla. Vše to potvrzuje. V průzkumech sice nemáme romskou národnost, ale máme tam kategorii ‚jiná národnost‘. A tato kategorie letos skutečně nejčastěji volila OĽaNO,“ popsal pro iROZHLAS.cz analytik agentury Median SK Michal Mislovič.

Před třemi a půl lety, kdy OĽaNO vyhrálo na celém Slovensku s celkovým ziskem 25 procent hlasů, ale na tato čísla ani zdaleka nedosahovalo.

Letos přitom Matovičovi vážně teklo do bot. Po předvedené vládní nekompetenci v minulých necelých čtyřech letech jeho partaji vážně hrozilo, že vypadne z parlamentu. Do voleb navíc šla jako koalice spolu se stranami Za ľudí a Křesťanská unie, takže pro ně platila sedmiprocentní laťka. Tu koalice nakonec se ziskem 8,9 procenta hlasů celkem pohodlně překonala.

Navzdory mimořádnému sešupu od minulých voleb tak tento výsledek představitelé OĽaNO berou jako alespoň částečný úspěch.

Podle analytika agentury NMS Market Research Mikuláše Hanese se jim na poslední chvíli podařilo zaujmout nerozhodnuté voliče. „Z minulých výzkumů víme, že je tu část voličů, která čeká, kdo je v kampani nejvíce zaujme. Došlo ke zvýšení volební účasti a do jisté míry část těchto lidí přilákal a přitáhl Igor Matovič,“ popsal pro SME.

Kromě fyzické potyčky se členy Smeru jen pár dní před volbami Matovič zaujal i slibem 500 eur ze státního rozpočtu pro každého, kdo přijde k volbám. Na tento nápad ale neslyšela žádná jiná strana v minulém parlamentu ani se ho zcela jistě nepodaří realizovat v nově složeném zákonodárném sboru.

To však Matovičovi nezabránilo vyrazit přes léto s flotilou Fiatů 500 na jízdu po Slovensku, kde se snažil objet co nejvíce odlehlých měst, vesniček i osad a slibovat tuto odměnu za účast u voleb.

Teď za to čelí obviněním z volební korupce, které prověřuje Národní kriminální agentura (NAKA) a dozoruje je speciální prokuratura. Matovič se brání, že v romských osadách o „pětistovkách“ kandidáti jeho partaje nemluvili.

Například politický marketér Adam Znášik upozornil, že Matovič Romům v kampani neříkal pravdu. „Matovič lhal Romům, že dostanou 500 eur, když budou volit OĽaNO. Úplně natvrdo, bez hanby,“ podotkl.

Letošní sázka na romské hlasy však pro OĽaNO není žádnou novinkou. „Hnutí OĽaNO od svého vstupu do politiky považovalo romská témata za jednu ze svých priorit. Potvrdili jsme to už ve volbách 2012, kdy jsme dostali historicky prvního Roma, Petera Polláka, do Národní rady z osmého místa na naší kandidátce,“ píše o sobě hnutí na stránkách.

V roce 2019 poté Peter Pollák starší vedl kandidátku OĽaNO do eurovoleb a stal se i prvním slovenským europoslancem romské národnosti. V minulosti byl také vládním zmocněncem pro romské otázky. Jeho syn Peter Pollák mladší v letošních volbách obhájil poslanecký mandát.

Těsně před volbami pak Matovič s otcem i synem Pollákovými uzavřel pomyslné pokrevní bratrství.

Aby sázku na etnické menšiny ještě více zdůraznili, šli letos do voleb s názvem OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ.

Kromě stran OĽaNO, Křesťanská unie a Za ľudí do svého názvu protlačili i romské a maďarské platformy Pečivale Roma a Magyar Szívek. „Klíčovou roli mohlo sehrát, že tito lidé, kteří se možná až tolik nezajímají o politiku, tak ve finále i proto volili OĽaNO,“ uvedl Mislovič z Medianu.

Jedním z důsledků tohoto zaměření i důkazů jejího úspěchu je, že z šestnácti zvolených poslanců této koalice bude rovnou čtveřice romských politiků. Kromě Pollák mladšího v parlamentu nově zasednou i Lukáš Bužo, Viliam Tanko a Anežka Škopová.

Pollák mladší na svých sociálních sítích přímo vyzýval ke kroužkování čísel 18, 54, 58 a 131, které patřily právě této čtveřici.

Další dvě romské poslankyně v parlamentu zasednou za Progresivní Slovensko: jeho bývalá předsedkyně Irena Biháriová a Ingrid Kosová.