Chtěl bojovat s korupcí, zkouškou se mu stal covid. Matovičova pozice od jarního triumfu slábne

Ještě před rokem si jen málokdo na Slovensku dokázal představit, že se premiérem země stane Igor Matovič. Věčného opozičního politika známého svým dramatickým vystupováním považovali i jeho spolustraníci za nepředvídatelného a jeho soupeři ho nazývali bláznem. Hnutí OĽaNO ale nakonec pohodlně zvítězilo a Matovič sestavil kabinet většinou z lidí, kteří nikdy ve vládě neseděli. Bratislava 12:22 26. prosince 2020

Matovičův kabinet si za cíl stanovil boj proti mafii a korupci a stavěl se do pozice, z níž hodlá osvobodit Slovensko od nadvlády jedné politické skupiny. Jeho hlavní nepřítel se ale hned po převzetí vlády změnil - stala se jí nemoc covid-19, která se a jaře rozšířila po celé planetě.

Pandemie koronaviru postavila slovenského premiéra Igora Matoviče do nezáviděníhodné situace. Poslechněte si reportáž Pavlíny Nečáskové

Igor Matovič umí ukázat emoce, zvýšit hlas a často také vtipkuje. Nepředvídatelné je jak jeho chování, tak i samotné jednání. Nemá tiskového mluvčího, nejraději komunikuje na facebooku a i tam si často vyřizuje účty s koaličními partnery nebo politickými oponenty. To se nelíbí třeba prezidentce Zuzaně Čaputové. Vztah hlavy státu a předsedy vlády je tak v posledních týdnech velmi napjatý.

„Celý svět řeší covid a my řešíme pana premiéra jeho vztahy v koalici a to je mi velmi líto. Je nejvyšší čas ke smíru. Jsem připravena pomoct a pan premiér to ví. Myslím si, že není čas jen na změnu přístupu, ale aby pan premiér zvážil řízení covidové krize jinému členovi vlády,“ kritizovala Matoviče prezidentka v Rádiu Expres.

Premiér se ale zřejmě k předávání funkce nijak nemá. I když se na poslední tiskové konferenci, kde vláda oznamovala, jak bude fungovat vánoční zákaz vycházení, vůbec neobjevil.

Igor Matovič slaví volební vítězství | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Plošné testování

Igor Matovič ale také jako první premiér v Evropě prosadil celoplošné testování obyvatel na koronavirus, inspiroval tím třeba sousední Rakousko. Další celoplošné testování se mu ale už prosadit nepodařilo.

„Je třeba i někdy přiznat prohru. A teď prohru přiznávám. Paní prezidentka ještě den před plošným testování zdůrazňovala dobrovolnost. Udělala vše proto, aby testování neproběhlo, ačkoli bylo zorganizováno na jedničku,“ řekl Matovič.

ZOSTAŤ BLÁZNOM Keď som na jar tvrdošijne tvrdil, že ak budeme chrániť zdravie a životy, ochránime rovnako aj ekonomiku,... Zveřejnil(a) Igor Matovic dne Sobota 19. prosince 2020

Klesající preference

Jedna zásadní věc se ale na Slovensku s nástupem vlády Igora Matoviče změnila - sám Matovič říká, že policie má nyní konečně rozvázané ruce. Během celého roku zasahují kriminalisté na nejvyšších místech, zadržely desítky soudců pro korupci, ve vedení je téměř celé bývalé vedení policie. Vazebně stíhaný je momentálně také spolumajitel Penty Jaroslav Haščák, obvinění už policie vznesla i proti bývalému minstru hospodářství Petru Žigovi.

Není ale jisté, že si tyto události voliči právě s osobou Igora Matoviče spojují – v březnu vyhrál parlamentní volby s 25 procenty, v tuto chvíli by podle posledního průzkumu agentury Focus získal pouze 11 procent a skončil by tak na třetím místě. Vítězem by se pak stala strana Smer-SD v čele s Petrem Pellegrinim - tedy s mužem, kterého Matovič v čele vlády letos v březnu vystřídal.