Blíží se konec Matoviče ve vládě? Opozice chce vyvolat hlasování o jeho odvolání z funkce ministra financí

Slovenská opozice vyvolá hlasování sněmovny o odvolání ministra financí Igora Matoviče. Příslušný návrh v pátek předložil parlamentu, který by ho měl projednat příští týden. Za iniciativou stojí hlavně strana Svoboda a Solidarita, která právě kvůli Matovičovi opustila vládu. Vyslovení nedůvěry Matovičovi není jisté, byť kabinet po odchodu strany do opozice přišel v parlamentu o většinu. Bratislava 22:42 23. září 2022

Opozice na Slovensku se rozhodla vyvolat hlasování o odvolání ministra financí Igora Matoviče

„Matovič svými nápady a návrhy ruinuje veřejné finance. Své povinnosti neplní v zájmu občanů, podkopává víru občanské společnosti v čestný a odpovědný výkon veřejné funkce,“ zdůvodnila před novináři návrh na odvolání ministra financí šéfka poslaneckého klubu Svobody a Solidarity Anna Zemanová.

Dále uvedla, že Matovič svým stylem komunikace šíří napětí ve společnosti a že výkon své funkce pojal jako vlastní show.

Šéf nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Matovič dříve tvrdil, že jeho případným odvoláním z funkce ministra se prokáže spolupráce Svobody a Solidarity s mafií a fašisty.

Kromě poslanců Svobody a Solidarity, která by sama neměla dostatek poslanců na svolání schůze o odvolání ministra, se pod návrh na vyslovení nedůvěry Matovičovi podepsali nezařazení poslanci včetně zákonodárců za stranu Hlas - sociální demokracie expremiéra Petera Pellegriniho.

Na vyslovení nedůvěry členovi vlády je potřeba, aby příslušný návrh podpořila většina poslanců sněmovny. To znamená, že pro odvolání Matoviče by museli hlasovat téměř všichni opoziční a nezařazení poslanci, z nichž několik při hlasování v uplynulých dnech podpořilo některé vládní návrhy.

Návrat do koalice

Například šéf sociálních demokratů (Smer - sociální demokracie) a expremiér Robert Fico na začátku září řekl, že jeho strana podpoří odvolání Matoviče, pokud bude Svoboda a Solidarita pro vypsání předčasných voleb.

Svoboda a Solidarita se dříve nechala slyšet, že si přeje, aby Hegerova vláda vydržela do konce volebního období. Její představitelé také zmiňovali možnost, že by strana v případě odvolání Matoviče nabídla možnost svého návratu do vládní koalice.

Svoboda a Solidarita v červenci vypověděla koaliční smlouvu a požadovala odchod Matoviče z vlády. Ministr ultimátum odmítl, čtyři ministři za Svobodu a Solidaritu pak složili své funkce a prezidentka Zuzana Čaputová je odvolala.

Dlouhodobé spory mezi Matovičem a šéfem Svobody a Solidarity Richardem Sulíkem v minulosti vyústily až ve vzájemné osobní slovní výpady. Loni si ještě jako vládní strana vymohla spolu s nejmenší koaliční stranou Za lidi odchod Matoviče z funkce premiéra.

Svoboda a Solidarita tehdy tvrdila, že Matovič není osobnostně, manažersky ani komunikačně schopen vést zemi.