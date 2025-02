Ikonický Super Bowl sledoval poprvé ze stadionu prezident. Viděl vítězství Eagles i Lamarovu show

Tým amerického fotbalu Kansas City Chiefs nezískal v národní fotbalové lize třetí mistrovský titul. Ve finále zvaném Super Bowl ho porazili hráči Philadelphia Eagles 40:22. Finále, které se hrálo v New Orleans, bylo už tradičně nejen sportovní, ale také společenskou událostí. Od stálého zpravodaje New Orleans 8:11 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Philadelphia Eagles porazili Kansas City Chiefs 40:22 | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Samotnému zápasu předcházel předtočený rozhovor s Donaldem Trumpem pro stanici Fox News. Ten se podivoval, že je prvním prezidentem, který navštívil Super Bowl. „Je to nezapomenutelný den,“ prohlásil.

V rozhovoru zároveň bránil práci miliardáře Elona Muska, který vede odbor pro efektivní vládnutí. Řekl, že už ušetřil státu miliony dolarů, a teď by se měl zaměřit na resort školství a obrany. Podle Trumpa si vede v redukci přebujelé administrativy dobře a nepožívá z toho žádných výhod.

Americký prezident Donald Trump salutuje během hymny na Superbowlu | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Důležitější informace ovšem padla při brífinku na palubě amerického speciálu Air Force One. Trump tam oznámil, že ještě v tomto týdnu zavedou Spojené státy dodatkové clo 25 procent na dovoz oceli a hliníku z jakéhokoliv státu.

O poločase na hrací ploše vypukla barevná hudební taneční show. Hlavním zpěvákem byl rapper Kendrick Lamar. A zazněla mimo jiné i skladba Not Like Us, za niž před týdnem získal pět cen Grammy.

Kromě Trumpa dorazila na finále NFL podle CNN řada celebrit, například americký hudebník Jay-Z, herec Kevin Coster či britský zpěvák a skladatel Paul McCartney.

Nechyběla stejně jako loni zpěvačka Taylor Swiftová, která je přítelkyní hráče Trevise Kelceho z týmu Kansas City Chiefs.

Hlavním zpěvákem poločasové show byl rapper a nositel ceny Grammy Kendrick Lamar | Foto: Mike Segar

Televizní vysílání se táhlo tři až čtyři hodiny a celkem 51 minut zabraly reklamy. Na 30 vteřin stálo v průměru osm milionů dolarů, v přepočtu tedy 200 milionů korun za půl minuty. Reklamní blok byl skoro každé tři minuty, protože se hra hodně přerušovala. Byly to reklamy na kavárny, energetické nápoje, sušenky, různé potraviny nebo na auta.

Objevovaly se také dobročinné reklamy. Jedna například odsuzovala rasovou nenávist, další upozorňovala na potřebu vyšetření prsu proti nádorům.

C.J. Gardner-Johnson a Tyler Steen z Philadelphie Eagles se radují z vítězství v Super Bowlu | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Američané Super Bowl sledují často na domácích párty. Sejdou se vždycky u někoho doma a každý přinese jídlo podle toho, z jaké země pochází. Potom nejde tolik o samotné sledování zápasů, ale spíš o společenskou událost.

Super Bowl je ve Spojených státech považován za největší sportovní událost roku, na stadionu a u obrazovek ji sleduje obvykle přes sto milionů diváků. Loni tuto podívanou spojující americký fotbal se zábavou a popkulturou sledovalo rekordních 123 milionů lidí.

