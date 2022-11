Ruskému opozičnímu politikovi Jašinovi hrozí deset let vězení. Šířil informace o vraždění civilistů v Buči

Moskevskému komunálnímu politikovi Jašinovi se zdá snazší vyrovnat se s uvězněním ve vlasti než se v exilu trápit pochybami a pokoušet se ospravedlnit. „Je jednoduší inkasovat úder než utéct před rvačkou,“ řekl Meduze. Od června je ve vazbě. Čelí obvinění ze šíření nepravdivých informací o ruské armádě a z vyzývání k nenávisti.

Jašin ve středu soud požádal o propuštění na svobodu do doby, než bude jeho proces u konce. „Pokud bych chtěl uprchnout, tak jsem to mohl udělat dávno,“ podtrhl podle zpravodaje agentury AFP.

V rozhovoru se serverem Meduza řekl, že lituje pouze svého podcenění brutality režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Opposition politician Ilya Yashin goes on trial in Moscow today, accused of spreading 'false information' about the Russian military - for describing the killing of civilians in Bucha on his YouTube channel in April



He's facing up to 15 years in prison for telling the truth https://t.co/4pnWYUnKlO