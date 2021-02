Začal proces Trumpova impeachmentu. Senátoři nejprve musí rozhodnout, jestli není proti ústavě

V americkém Senátu v úterý začal bezprecedentní proces s exprezidentem Donaldem Trumpem, který jako první v amerických dějinách čelí ústavní žalobě podruhé. Senátoři Spojených států se zároveň poprvé tzv. impeachmentem hlavy státu zabývají až po odchodu obžalovaného z funkce. Na programu je hlasování o tom, zda takovýto postup není v rozporu s americkou ústavou. Washington 22:02 9. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senát začal projednávat impeachment Donalda Trumpa | Foto: U.S. Senate TV | Zdroj: Reuters

Podle hlavního zástupce Sněmovny reprezentantů by odmítnutí ústavní žaloby před samotným projednáváním obsahu vytvořilo nebezpečný precedens.

Většina odborníků má podle médií za to, že souzení bývalé hlavy státu, která však byla obžalovaná ještě před koncem mandátu, protiústavní není.

Očekává se, že většina senátorů v úterý vyjádří stejný postoj a že od středy bude proces pokračovat prezentací argumentů k samotnému obvinění. Kongresmani vystupující v roli prokurátorů i Trumpova obhajoba budou mít k dispozici po 16 hodinách.

Ústavní žaloba schválená Sněmovnou reprezentantů 13. ledna viní Trumpa, že své příznivce vyprovokoval ke vpádu do sídla Kongresu. Nepokoje ze 6. ledna si vyžádaly pět mrtvých a desítky zraněných a přerušily schůzi Kongresu k výsledkům prezidentských voleb.

Ty Trump celé týdny označoval za zmanipulované a své nepravdivé tvrzení zopakoval i 6. ledna, načež vyzval příznivce k manifestaci u Kapitolu. Podle sněmovny se dopustil „podněcování ke vzpouře“.

Dvě hodiny pro obě strany

Prezidentovi obhájci tvrdí, že začínající soud v Senátu je protiústavní. V úterý budou mít dvě hodiny na to, aby toto své stanovisko hájili, obžaloba dostala stejný prostor na prezentaci opačného pohledu. Následovat bude hlasování, v němž stačí prostá většina na posunutí procesu do další fáze.

„Prezident Trump sem poslal své právníky ve snaze zabránit Senátu ve vyslechnutí faktů tohoto případu. Chtějí prohlásit proces za ukončený ještě před předložením jakýchkoli důkazů,“ řekl na úvod svého vystoupení demokratický kongresman Jamie Raskin, který vede tým „manažerů“ ústavní žaloby.

„Jejich argumentem je, že když spácháte čin zasluhující impeachment během svých posledních týdnů v úřadu, děláte to s ústavně danou beztrestností. Projde vám to,“ pokračoval někdejší profesor ústavního práva.

Senátorům pak bylo přehráno video připomínající průběh nepokojů i slova Trumpa, který tehdy výtržníkům vzkázal: „Jděte domů. Milujeme vás, jste výjimeční.“

„Jestli tohle nebylo počínání zasluhující impeachment, pak žádná taková věc není,“ prohlásil Raskin.

Verdikt na začátku týdne?

Projednávání ústavní žaloby je zatím naplánované do neděle a pakliže nebudou předvoláni svědci, mohlo by být uzavřené už na začátku příštího týdne.

Pravděpodobnost Trumpova odsouzení se před začátkem procesu zdála být malá. Na uznání viny je ve stočlenném Senátu potřebná dvoutřetinová většina, 45 z 50 republikánských senátorů ovšem v lednu dalo najevo, že s konáním soudu nesouhlasí.

Jeho hlavní postava, tedy exprezident Trump, se drží v ústraní ve svém přímořském sídle na Floridě. Podle informací deníku The New York Times se očekává, že do dění kolem impeachmentu příliš vstupovat nebude.

Odstup od procesu se snaží držet také nový obyvatel Bílého domu Joe Biden. V úterý reportérům v reakci na otázku o senátním procesu řekl, že on má svou práci a Senát má zase svou. „Jsem si jist, že si budou počínat dobře,“ citovala jej televize CNN.

Trump čelil impeachmentu už na přelomu let 2019 a 2020. Demokraty ovládaná sněmovna jej obvinila ze zneužití funkce a maření práce Kongresu po vypuknutí skandálu kolem telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodmyrem Zelenským. Senát jej v obou bodech obžaloby zprostil, z republikánů tehdy odsouzení podpořil jen Mitt Romney, a to pouze v případě zneužití moci.