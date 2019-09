Impeachmentu se v Trumpově tvrzi nebojí. ‚Posílí ho, prezidentkou bude i Ivanka,‘ říká jeho příznivec

Z tábora amerického prezidenta je částečně cítit podrážděnost, ale také přesvědčení, že prezident o funkci nepřijde, a naopak si mandát ještě prodlouží.

„Ne, prezident to dělá správně, protože chce vědět, jak se Bidenův syn dostal ke kontraktu za miliardy dolarů. Jen chce zjistit, jak to bylo, na tom není nic špatného. On je prezident, takže má právo udělat cokoli,“ říká Radiožurnálu Roger Sewani.

Sewani v Trumpově věži v New Yorku úspěšně provozuje obchod plný upomínkových předmětů s Donaldem Trumpem. Hned vedle je stánek, kde si lidé prohlížejí a kupují pro změnu oficiální produkty Trumpovy kampaně.

„Atmosféra tady v Trumpově věži je pořád pozitivní. Prezidentův syn sem chodí každý den a se všemi se fotí,“ přidává Sewani.

„Sám Trump chodil dřív, teď už kvůli bezpečnosti ne, co je prezidentem, ale bydlí tu, když je v New Yorku. Jsou to velmi přátelští, příjemní lidé. Všichni jsou šťastní a sebejistí,“ tvrdí obchodník. Bezpečnostní opatření spojená s nástupem Donalda Trumpa do úřadu jsou viditelná při letmém pohledu na ulici před budovu, kde hlídkuje několik policistů.

Sewani při rozhovoru v ruce drží prý nejoblíbenější zboží, které jeho zákazníci kupují. Tematické karty, kde jsou demokrati Hillary Clintonová a současná šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, co přípravu impeachmentu tento týden oznámila, zpodobněny coby žolíci v šaškovských čepicích.

„Král je Donald Trump, první dáma je královna, pak dcera Ivanka. A dvojky, to jsou demokrati - socialista Bernie Sanders, další nízké číslo je Joe Biden,“ popisuje Sewani.

„Myslím, že impeachment prezidenta ještě posílí, protože každý teď ví, že demokrati hrají hry. Jsem si stoprocentně jistý, že bude velmi snadno znovuzvolený. A po něm nastoupí jeho dcera Ivanka, tady se díváte na naši další prezidentku, v roce 2024 to bude ona,“ věští provozovatel obchodu v Trumpově věži Roger Sewani trumpovskou dynastii v Bílém domě.

Demokrati v Kongresu naopak pracují na tom, aby své první funkční období nedokončil ani Donald Trump, který podle nich překročil své pravomoci a zradil zájmy Spojených států.