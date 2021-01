Ke Kapitolu přímo nemohli, přesto přijeli na inauguraci. ‚Cítíme úlevu, že je Trump pryč,‘ říkali

Letošní uvedení nového prezidenta do funkce se muselo obejít bez obvyklé záplavy Američanů na nepřístupných pozemcích před Kapitolem.

Několik dobrodruhů se ale i za těchto podmínek do zabarikádovaného a militarizovaného Washingtonu vydalo.

Ke Kapitolu přímo nemohli, přesto přijeli na inauguraci desítky lidí. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kaliby, který byl přímo ve Washingtonu

Partneři Britney a Laken bloumají mezi kontrolními stanovišti a smutně hledí za vysoký plot. V hlavním městě jsou poprvé, ale nejslavnější budovy své země ani inauguraci neuvidí.

„Naplánovali jsme si cestu už před dvěma měsíci, když Biden vyhrál. Chtěli jsme tu oslavit jeho prezidentství. Po těch nepokojích a při tom všem okolo jsme znejistěli, ale nakonec přiletěli. Jsme z Wisconsinu. Je smutné vidět naše hlavní město takhle. A nechceme nic riskovat, takže než začne inaugurace, vrátíme se do hotelu,“ popsala Radiožurnálu Britney.

Když Joe Biden položil ruku na starou rodinnou bibli a coby druhý katolík v dějinách převzal prezidentský úřad, i většina místních se ukrývala doma či jinde v interiéru.

Joe Biden skládá slib | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Naděje i odpůrci potratů

Jen hrstka nadšenců naopak vyrazila, aby aspoň z boku Kapitolu byla na dosah historické události – konci divokého prezidentství s dvěma impeachmenty.

„Co teď cítím, to je rozhodně úleva, že bývalý prezident už je pryč z Bílého domu. Těším se na to, jak Biden a Harrisová využijí své funkční období a vkládám do nich hodně nadějí. Nemám ani moc požadavků. Chci hlavně, aby uklidili ten binec, který tam najdou. A aby pomohli dostat koronavirus pod kontrolu,“ říká Mel, která to sem má z Baltimoru necelou hodinu cesty.

A ještě téhož večera mohla sledovat doslova lavinu exekutivních příkazů a dalších rozhodnutí, která okamžitě začala demontovat politický odkaz Donalda Trumpa.

Sedmnácti podpisy Biden například zastavil financování stavby zdi na jižní hranici, zvýšil ochranu imigrantů, co se dostali do země s rodiči nelegálně v dětském věku, vyzval Američany, ať 100 dní nosí roušku a ve federálních budovách je nařídil povinně, obnovil vztahy se Světovou zdravotnickou organizací nebo rozhodl o návratu Američanů k Pařížské dohodě o klimatu a zastavil stavbu ropovodu Keystone nebo prodej pozemků v Arktické divočině olejářům.

Ale pro Mel je podstatné ještě i něco jiného.

„Teď máme v úřadu prezidenta člověka, který chce lidi sjednotit a zahojit rány. Slyšeli jsme to v projevu a rozhodně ten přístup bude mít reálný dopad. Protože kvůli tomu, kdo byl prezidentem poslední čtyři roky, vylezli ze skrýší ti, co předtím svůj rasismus schovávali,“ myslí si mladá Afroameričanka s rouškou Biden-Harrisová na tváři.

„A pokud chcete hájit Ameriku, jaká je, tedy v její rozmanitosti, musí i váš tým být rozmanitý. Joe Biden to udělal, vybral si Kamalu Harrisovou za viceprezidentku, a to je příklad, jak by to mělo chodit. Sjednotit se a zahojit rány můžeme, jen když propojíme všechna etnika. Teď když máme příklad v Bílém domě, tak s tím můžeme začít.“

Opodál dává hlouček protipotratových aktivistů nastupující administrativě najevo, že zdaleka ne všichni jsou v této zemi naladěni na nový tón Bílého domu.