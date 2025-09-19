‚Incident považujeme za uzavřený.‘ Bělorusko recipročně vyhošťuje českého diplomata, oznámil Minsk
Běloruské ministerstvo zahraničí prohlásilo za nežádoucí osobu českého diplomata, který musí do 72 hodin opustit zemi. Napsala to běloruská státní tisková agentura Belta, podle které tím Minsk reaguje na dřívější vyhoštění běloruského diplomata z ČR. Česká diplomacie tehdy uvedla, že dotyčný pracuje pro tajnou službu. Minsk krok Prahy označil za neopodstatněný a politicky motivovaný. Praha vyhoštění potvrdila, věc ale nebude ho dále komentovat.
„Úřady Polské a České republiky nedávno z naprosto smyšlených a nepodložených důvodů nařídily běloruským diplomatům v hodnostech poradců, aby opustili území jejich států,“ uvedl mluvčí běloruské diplomacie Ruslan Varankov. Ta si podle něj v pátek předvolala českého Chargé d´affaires Tomáše Kryla, kterého informovala o prohlášení nežádoucí osobou českého diplomata, jenž musí do tří dnů opustit východoevropskou zemi.
‚Cílem je vyostřování napětí.‘ Bělorusko odsoudilo vyhoštění svých diplomatů z Česka i Polska
Číst článek
Je to odvetné opatření, uvedl mluvčí běloruské diplomacie. Podle Belty si dnes běloruské ministerstvo zahraničí předvolalo také diplomatického zástupce Polska. Podrobnosti tohoto rozhovoru budou oznámeny později, napsala agentura. „Běloruská diplomacie považuje tento diplomatický incident za uzavřený. V případě další eskalace, bude Bělorusko reagovat odpovídajícím způsobem,“ prohlásil dále Varankov.
České ministerstvo zahraničí 8. září oznámilo, že se Bezpečnostní informační službě a dalším evropským zpravodajským službám se podařilo rozbít běloruskou zpravodajskou síť. Podle BIS síť budovala běloruská služba KGB, jež se snažila získat agenturní zdroje a zpravodajské informace. Praha ve stejný den označila jednoho běloruského diplomata za nežádoucí osobu a Černínský palác uvedl, že dotyčný diplomat má 72 hodin na opuštění Česka.
Varšava tehdy informovala že polská kontrarozvědka zadržela údajného běloruského agenta a stejně jako Praha jednoho diplomata z této východoevropské země označila za personu non grata.
Bělorusko, kterému přes 30 let autoritářsky vládne Alexandr Lukašenko, je věrným spojencem Ruska. Vztahy zemí Evropské unie s Minskem jsou dlouhodobě špatné, řada členů sedmadvacítky, včetně Česka a Polska, podporuje běloruskou demokratickou opozici. Vztahy se ještě zhoršily po začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy Lukašenko poskytl Moskvě běloruské území k vpádu do sousední země.