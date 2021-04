Střelci z Indianapolisu loni zabavili brokovnici, pak si koupil dvě pušky. Při útoku zemřelo osm lidí

Mladík, který v noci na pátek zabíjel v areálu kurýrní firmy FedEx v americkém Indianapolisu, si dvě poloautomatické pušky použité při útoku pořídil legálně. Brandon Hole tak učinil několik měsíců poté, co mu byla zabavena brokovnice kvůli obavě jeho matky o jeho duševní zdraví, oznámila podle amerických médií policie. Agentura AP v neděli napsala, že ve státě Indiana platí zákon zavedený ve snaze nákupům zbraní za takovýchto okolností zabránit. Indianapolis 7:09 19. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšetřovatelé na místě střelby v Indianapolisu | Foto: Michelle Pemberton/USA TODAY NETWORK | Zdroj: Reuters

Policie popsala zbraně použité při krveprolití ze čtvrteční noci jako „útočné pušky“. Hole, kterému bylo 19 let, s nimi v logistickém centru u letiště v Indianapolisu zabil osm lidí. Následně bývalý zaměstnanec firmy FedEx spáchal sebevraždu.

Pušky podle informací deníku The New York Times zakoupil loni v červenci a září. V březnu byl přitom Hole nakrátko umístěn do psychiatrického zařízení poté, co jeho matka policii nahlásila, že by se mohl pokusit o „sebevraždu prostřednictvím policie“. Zároveň mu strážci zákona zabavili brokovnici, oznámil Federální úřad pro vyšetřování.

Zbraň mu byla zabavena na základě státního zákona z roku 2005, který umožňuje úřadům odebírat lidem zbraně v případě signálů ohledně jejich možných sklonů k násilí. Věc pak putuje před soud, který rozhodne, zda by mělo být danému jedinci na jistou dobu zakázáno zbraně vlastnit.

Pakliže soudce nesouhlasí, zabavená zbraň je majiteli vrácena. Pokud jde o Holea, nebylo zcela jasné, zda v jeho případě soudní stání proběhlo, policie mu ovšem brokovnici nikdy nevrátila, píše The New York Times.

Podle AP je zákon ve středozápadním státě navržen tak, aby člověk, kterého soud označí za „bezprostřední hrozbu“ pro okolí nemohl držet ani nakupovat střelné zbraně.

Nedatovaný snímek Brandona Holea, který je podezřelý ze střelby v Indianapolisu | Foto: INDIANA BUREAU OF MOTOR VEHICLES | Zdroj: Reuters

Americký senátor za Indianu Todd Young v neděli vyjádřil pochybnosti ohledně toho, zda je tzv. zákon o červených vlajkách skutečně vymáhán.

Vedení Indianapolisu uvedlo, že zjištění pečlivě sleduje a monitoruje možná selhání „v procesech daných zákonem o červených vlajkách“.

„Tomuhle střelci zabavili brokovnici, ale stejně si dokázal pořídit pušky,“ řekl Gaganpal Dhaliwal z místní komunity Sikhů, která při střelbě z minulého týdne přišla o čtyři členy. „Musíme zajistit, aby zbraně nekončily ve špatných rukách,“ dodal.

Holeova rodina se o víkendu pozůstalým obětí omluvila a uvedla, že se mladíkovi snažila zajistit „pomoc, kterou potřeboval“. Motiv jeho útoku i o víkendu zůstával nejasný.

Střelecké útoky v USA

Celé Spojené státy zažily za poslední týdny několik střeleckých útoků. Minulé pondělí se strhla přestřelka na střední škole v Knoxville ve státu Tennessee.

Útočníkem byl jeden ze studentů. Při incidentu přišel o život, jeden ze zasahujících policistů utrpěl vážná zranění.

Šest obětí si vyžádala střelba začátkem dubna v jihokarolínském městě Rock Hill, kterou měl na svědomí bývalý profesionální hráč amerického fotbalu.

V březnu po střelbě v trojici masážních salonů v Atlantě a jejím okolí zemřelo osm lidí, šest z nich byly ženy asijského původu. O několik dní později střelec v supermarketu ve městě Boulder v Coloradu zabil deset lidí, včetně policisty.

Americký prezident Joe Biden začátkem dubna představil soubor opatření zaměřených na potírání násilí páchaného střelnými zbraněmi.

Šéf Bílého domu střelby v USA označil za epidemii, která musí skončit. Každý den je podle něj ve Spojených státech postřeleno 315 lidí, z nichž 106 zemře.