Indie a Pákistán se dohodli na okamžitém příměří. Situace je dál křehká, říká český velvyslanec

Pákistán a Indie se dohodli na okamžitém příměří. Začalo platit kolem půl druhé. Ve vysílání Radiožurnálu to oznámil český velvyslanec v Pákistánu Ladislav Steinhübl. Podle něj to potvrdila pakistánské i indické zdroje. Dodává ale, že i tak je situace dál křehká a bude trvat, než se provoz země vrátí do normálu. Rozhovor Praha/Islamábád 14:13 10. května 2025

Kovové trosky ve Wuyanu v indickém okrese Pulwama v Kašmíru | Foto: Sharafat Ali | Zdroj: Reuters

Jste v Islámábádu, tak nám prosím popište, jak to tam teď vypadá. Jaká je situace a je napětí v hlavním městě cítit?

Já mám pro vás poměrně dobrou zprávu, protože právě jsme obdrželi informaci, že obě dvě strany se dohodly na okamžitém příměří, které začalo platit před 15 minutami (kolem 13.30 SELČ, pozn.red.). Potvrdily to jak místní, tak i indické zdroje. Pokud to takhle vydrží, tak to bude nejlepší zpráva dne.

Poslední tři dny od útoku jsme byli v podstatě v neustálém napětí. Obě dvě strany si opravdu začaly ostřelovat navzájem své pozice při hranicích a dokonce se útočilo drony kousek od Islámábádu.

Jaká panují ve spravované části Kašmíru bezpečnostní opatření? A budou ještě pokračovat?

Určitě. To, že se země přestaly navzájem ostřelovat, je jenom začátek dalšího procesu. Veškerá upozornění na cesty jsou pořád v platnosti. Ta situace je pořád křehká a svým způsobem i nebezpečná. My tu monitorujeme české občany a taky se nám ozvala jedna slovenská rodina, která teďka přijela do Islámábádu.

Kolik Čechů nebo Slováků právě teď v Pákistánu je? A obracejí se na vás na ambasádu? Co jim vlastně radíte?

My jsme vydali opatření hned, jak došlo k útoku v noci z 6. na 7. května. Oslovili jsme všechny Čechy evidované v systému Drozd. Slováci se nám ozvali sami, jedná se o rodinu, dědeček, dcera a vnučka, která má za manžela Pákistánce. Chtějí se vrátit zpátky na Slovensko.

A co jim radíte lidem, kteří se na vás obracejí?

Momentálně jim říkáme, aby se stáhli ze všech oblastí poblíž Kašmíru, to znamená od města Lahor směrem k horám do Islámábádu a zde vyčkali, než bude obnoven letecký provoz, protože mezinárodní letecká doprava je momentálně zastavena.

Je to komplikované, to stáhnout se?

V podstatě není. Pozemní doprava funguje a dálnice jsou otevřené. Slovenská rodina říkala, že neměly žádný problém přijet do Islámábádu.

Za nějakou dobu začne horolezecká sezona a do pákistánského pohoří Karakoram přijíždějí tisíce výprav. Co byste právě teď těm expedicím radil?

Aby zatím nepanikařili. Pákistánské hory jsou vyhlášené a jsou opravdu vděčný cíl českých horolezců. Takže radím, aby vyčkali situace. Pokud to ale situace umožní a vyrazí sem, ať se zaregistrují do systému Drozd a poskytnou základní údaje, abychom jim v případě jakéhokoliv problému mohli pomoct.

Jak se případně lidé můžou dostat zpátky do Česka? Kdy čekáte, že budou fungovat letiště?

Uvidíme, jestli vydrží příměří a kdy se rozhodnou zahraniční letecké společnosti znovu začít lítat do Pákistánu. Pokud vydrží příměří, tak je možné, že v průběhu příštího týdne začnou první dopravci operovat své lety z Islámábádu.