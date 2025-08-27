Indie byla na exportu do USA závislá. Kvůli clům bude chtít normalizovat vztah s Čínou, míní indolog
Jedna z nejvyšších celních sazeb v USA začala od středy platit pro Indii. Na 50 procent se zvedla poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil dodatečná sankční cla za to, že Indie dováží ropu z Ruska. „USA na Indii uvalují cla, protože si to mohou dovolit. Nejsou na indickém dovozu závislé tolik, jako je Indie závislá na dovozu do Spojených států,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus indolog Jiří Krejčík z Metropolitní univerzity Praha.
Indická rupie se v reakci na zavedení amerických cel na světových trzích propadla a podle agentury Reuters ji svojí intervencí musela zřejmě podpořit indická centrální banka. Jak velký šok to zvýšení cel pro indické exportéry je? Doufali do poslední chvíle, že se politikům podaří s Donaldem Trumpem dojednat lepší podmínky?
Myslím, že opravdu doufali, i já jsem to předpokládal.
Na druhou stranu si ještě musíme uvědomit, že to není konec. To, že byla zavedena cla a vešla v platnost, ještě neznamená, že to takto bude navždy. Je důležité si také uvědomit, že indická vláda neměla moc na výběr. Kdyby odsouhlasila všechny Trumpovy podmínky, tak by ukázala svoji slabost a bylo by vidět, že se premiér Naréndra Módí podvolil vydírání od prezidenta Trumpa.
Myslím, že pořád je to otevřené. Každopádně velký šok to určitě bude. Očekává se, že indické HDP jenom kvůli těmto clům a omezením těchto vývozů pravděpodobně klesne zhruba o půl procentního bodu.
Jak se indickým politikům dařilo ten neúspěch jednání vysvětlit obyvatelům a připravit je na vyšší cla?
Myslím, že zrovna Indie to měla relativně jednoduché. Její slabost se najednou mohla ukázat jako velká síla, všechny nedostatky její ekonomiky se najednou dají prezentovat jako nějaké plus.
Indická ekonomika je totiž z velké části, asi z 60 procent, tvořená soukromou spotřebou. A jelikož Módího vláda je nacionalistická, tak už ve svém projevu při Dni nezávislosti 15. srpna zmiňoval, že podpoří soběstačnost. Že naváže na ideje a myšlenky nacionalismu, na všechny ty nápady, které se objevovaly už během národně osvobozeneckého boje – že Indie bude nejen samostatná, ale bude i soběstačná.
Za přeprodávání ruské ropy dvojnásobná cla. Spojené státy zvýšily celní sazby pro Indii z 25 na 50 procent
Číst článek
Konkrétní krok, který Módí oznámil, je, že v říjnu sníží spotřební daně, které byly zavedeny jeho vládou v roce 2015. Spousta Indů, dokonce bych řekl většina obyvatelstva si na ně stěžovala, protože ten systém byl složitý a daně relativně vysoké.
Také je zajímavé, proč by to mělo být v říjnu. Je to proto, že na konci října začíná v Indii sváteční sezona, z nichž nejvýznamnějším svátkem je Díválí, kdy potřeba nakupování v Indii rapidně vzroste. Očekává se, že snížení spotřebních daní by mělo podpořit Indy v tom, aby více nakupovali, a ten chybějící chybějící procentní půl bod zase do ekonomiky soukromou spotřebou vrátili.
Změna zahraniční politiky
Jak se Trumpova cla bezprostředně projeví v životech drobných živnostníků, zaměstnanců textilek a dalších lidí, kteří jsou navázáni na indický vývoz do Spojených států?
Okamžitý dopad bude samozřejmě tvrdý a bude dost negativní.
Je dobré zmínit, že Spojené státy cla na Indii uvalují, protože si to mohou dovolit. Spojené státy nejsou na indickém dovozu závislé tolik, jako je Indie závislá na dovozu do Spojených států. Ten tvoří nějakých 15 až 20 procent jejího exportu, je to opravdu hodně.
,Trumpova politika nás sbližuje.‘ Evropská unie pracuje na dohodě o volném obchodu s Indií
Číst článek
Pravděpodobný výpadek povede samozřejmě k velkým ztrátám zejména v bohatších a průmyslovějších regionech.
Je také zajímavé si uvědomit, že v Indii je relativně vysoká nezaměstnanost, oficiálně je kolem sedmi nebo osmi procent. Ale jelikož většina Indů pracuje neformálně, tak ta skrytá nezaměstnanost bude patrně mnohem vyšší. I pracovních míst, kterých Indie ani teď nemá přehršel, pravděpodobně ubyde.
Myslím si, že minimálně do října si Indie projde těžkým obdobím.
Jak americká cla ovlivnila indickou zahraniční politiku? Velká otázka je, jak se proměňuje její vztah k tradičnímu velkému rivalovi, k Číně.
To si asi ještě počkejme. Premiér Módí ohlásil, že navštíví Čínu ještě tento týden, pokud se nepletu.
Ale už jenom z toho, že o tom mluví, je vidět po dlouhé době, asi sedmi nebo osmi letech, že je kladen důraz na obnovení a normalizovaní vztahů s Čínou.
‚Je nutné udržet politickou stabilitu.‘ Čínský prezident navštívil Tibet na 60. výročí jeho autonomie
Číst článek
Myslím si, že Indie teď v následujících dnech a týdnech bude mnohem více vyvažovat svoji zahraniční politiku.
Je dobré zmínit, že to je také pozůstatek aktuální zahraniční politiky právě pod touto vládou, že se Indie snažila prezentovat jako regionální velmoc – jako někdo, kdo je silnější než Pákistán, jako někdo, kdo je na úrovni Číny. Bylo to založeno na tom, že Indie bude mnohem víc než dříve spolupracovat se Spojenými státy.
A teď se ukazuje, že Spojené státy pod Trumpem, do kterého Indové vkládali velké naděje, nebudou zas až takový spojenec.
I proto dochází k této obrátce. Indie si uvědomuje, že zase bude muset svou zahraniční politiku trošku rekalibrovat a zaměřit ji na více spojenců než jenom na Spojené státy.
Celý rozhovor s indologem Jiřím Krejčíkem z Metropolitní univerzity Praha si můžete poslechnout v audiozáznamu výše.