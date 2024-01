V Indii se otevřel nový hinduistický chrám. Muslimům se nelíbí, že stojí na místě bývalé mešity

Ve městě Ajódhja v Indii v pondělí premiér Naréndra Módí slavnostně otevřel nový hinduistický chrám. Událost provází velký zájem Indů i médií a očekávaná návštěvnost nového poutního místa se odhaduje až na sto tisíc lidí denně. Celý víkend se na místě shromažďovali lidé a oslavovali otevření chrámu. Pojí se s ním ovšem i problémy a nelibost. Ajódhja 15:33 22. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší chrámový komplex v Indii se rozprostírá na ploše o rozloze téměř třiceti hektarů | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

Zatímco miliony Indů nadšeně očekávají otevření nového hinduistického svatostánku, mnoho indických muslimů se stavbou nesouhlasí a celý projekt provází řada kontroverzí.

Chrám totiž vyrostl na místě bývalé Báburovy mešity z 16. století. Oblast byla dlouhodobě předmětem sporů mezi hinduisty a muslimy. Spor vyvrcholil na začátku devadesátých let, kdy hinduističtí nacionalisti Báburovu mešitu za přihlížení policie strhli.

V roce 2019 indický nejvyšší soud sice konstatoval, že to bylo nezákonné, ale zároveň povolil stavbu hinduistického chrámu na místě mešity. Soud tehdy také určil pozemek na vybudování nové mešity, do země se ale zatím nekoplo. Stavba by měla začít letos, ale někteří indičtí muslimové si myslí, že mešita nikdy stát nebude.

„Myslím si, že vláda se spíše soustředí na otevření hinduistického chrámu. Za chvíli budou parlamentní volby a vláda potřebuje získat voliče na svou stranu. Politici ví, že je za to budou lidi volit,“ kritizuje jeden z nich.

Indové budou složení nového parlamentu vybírat v dubnu a květnu a otevření nového chrámu je součástí kampaně vládní strany BJP. Chrám se v pondělí otevírá i přesto, že ještě není zcela dostavěný.

Město Ajódhja už teď každoročně navštíví miliony hinduistických poutníků a po otevření nového chrámu se jejich počet ještě zvýší | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

Zásadní roli při stavbě chrámu hraje míchání politiky a náboženství. Základní kámen nového chrámu položil indický premiér Naréndra Módí a je hlavním aktérem jeho vysvěcení. Účastní se ho i další členové jeho vlády, zástupci byznysu a společnosti.

Naopak opoziční Indický národní kongres slavnost bojkotuje a obviňuje vládu ze zneužívání náboženství pro politické cíle. I podle Aviroopa Gupty z Curtinovy univerzity vládní strana BJP a indický premiér Módí posilují roli hinduistů ve společnosti a odklánějí Indii od sekularismu. Gupta o tom píše v článku na webu Conversation.

Lidskoprávní organizace Human Rights Watch varuje, že Módího Indická lidová strana systematicky diskriminuje náboženské menšiny, a to zejména muslimy.

Mnoho Indů z Ajódhji si stěžuje na to, že jejich domy musely velkolepé stavbě ustoupit | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

Místo narození prince Rámy

Podle pověstí se právě na místě zbořené mešity narodil legendární hrdina princ Ráma, který je považován za sedmé vtělení hinduistického boha Višnua. Město Ajódhja kvůli tomu už teď každoročně navštíví miliony hinduistických poutníků a po otevření nového chrámu se jejich počet ještě zvýší.

„Už více než tři roky zvu lidi z celé země do Ajódhji. Jezdím na kole z místa na místo a celý svůj život jsem obětoval bohu Rámovi,“ říká jeden z účastníků slavnosti.

Oblast je dlouhodobě předmětem sporů mezi hinduisty a muslimy | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

Sám indický premiér při položení základního kamene prováděl různé hinduistické rituály, například bhúmi púdžan. To je rituál, který hinduisti vykonávají před stavbou nového objektu, ať už se jedná o chrám, nebo dům. Mnoho Indů z Ajódhji si ale stěžuje na to, že jejich domy musely velkolepé stavbě ustoupit.

Na stavbu Indové založili sbírku, ve které vybrali zhruba 360 milionů dolarů (přes 8 miliard korun). Největší chrámový komplex v Indii se rozprostírá na ploše o rozloze téměř třiceti hektarů, centrální budova dosahuje výšky skoro padesáti metrů a je obklopena šesti menšími budovami.

Na stavbu Indové založili dárcovskou sbírku, ve které vybrali zhruba 360 milionů dolarů | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters