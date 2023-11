Indolog o vysvobození dělníků: Nejde o první případ, často se sesouvají vesnice. Himaláje jsou křehké

Po sedmnácti dnech se podařilo vysvobodit všech 41 stavebních dělníků, kteří uvázli v zasypaném silničním tunelu v indickém státě Uttarákhand. Záchranáři museli provrtat šachtu, do které vsunuli ocelovou rouru a dělníky vytáhli ven. „Není to zdaleka první případ podobné tragédie. Himaláje jsou velmi křehké, indická vláda zde přesto buduje silniční propojení posvátných míst,“ popisuje indolog Zdeněk Štipl z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Praha/Dillí 20:30 28. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranné práce při vysvobozování 41 dělníků | Zdroj: Reuters

Indická i světová média věnují záchraně dělníků velkou pozornost. Je známo, v jakém zdravotním stavu jsou?

Podle obrázků a krátkých videí, které můžeme vidět na internetu, byli vytaženi 90 centimetrů širokou rourou. Hned na ně čekaly sanitky, které je začaly rozvážet do nejbližších nemocnic. Na videích ale bylo vidět, že je vítají jejich příbuzní, kteří několik dní u vstupu do tunelu tábořili. Zatím nepřišla žádná zpráva, že byly ve špatném stavu.

V jakých podmínkách dělníci těch 17 dní strávili? Média informovala, že jídlo, vodu, dokonce i vzduch jim dodávali potrubím.

Záchranáři provrtali potrubí začátkem minulého týdne. Touto cestou jim podávali vodu, potraviny, dokonce s nimi navázali spojení prostřednictvím kabelové kamery. Tehdy se začaly objevovat záběry potemnělé místnosti, kde byli vidět muži v přilbách.

Záchranná operace byla velice složitá. Proč se ale protáhla na více než dva týdny? Co jí komplikovalo?

Práci komplikovalo velké množství suti, hlíny, kamení, balvanů a skal, které se sesunuly. Média píší o 60 metrech suti, které bylo třeba prorazit.

Během záchranných prací, na nichž se podíleli odborníci z Indie i ze zahraničí, se několikrát porouchaly stroje. Posledních zhruba deset metrů musely dokonce prokopat manuálně a hodně rychle.

V úterý se objevily informace o speciální technice, která je zároveň velmi primitivní, kdy se záchranáři dostanou dovnitř prostřednictvím tunelu a poté bez strojů a za pomoci krumpáčů a lopat pokračují v prokopávání.

Víme, jak k neštěstí došlo?

To je samo o sobě jedna z největších tragédií. Himálaje jsou velmi křehké pohoří a zdaleka to není první případ, který se v tomto nebo v sousedním státě Himáčalpradéš stal. Oba byly především během letošního monzunu postihnuty, a to nejenom záplavami.

Indická vláda už řadu let staví v těchto neprostupných horách sérii přehrad, kdy prokopávají tunely, aby mohli stavět silnice. Himaláje tím ale velmi trpí, propadají a sesouvají se celé vesnice. Momentálně je to velké téma, které se v Indii řeší.

Kde přesně leží stát Uttarákhand, kde k neštěstí došlo? Můžete popsat, jaké jsou tam životní podmínky, vzhledem k tomu, že jste ve státě sám byl?

Uttarákhand je stát, který je na sever od Dillí. Ze severu hraničí s Tibetem a z východu s Nepálem. Je to velmi důležité poutní místo, protože se v něm nacházejí prameny dvou nejposvátnějších indických řek – Gangy a Jamuny.

V oblast, kde k neštěstí došlo, se indická vláda snaží postavit silnici, která bude spojovat čtyři posvátná místa. Oblast totiž každý rok navštěvují statisíce, možná i miliony poutníků, kteří objíždějí právě tato čtyři nejposvátnější místa celé Indie.