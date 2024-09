Indie jako náhrada za ‚nepřátelské země‘. Rusko naplánovalo vytvoření tajných obchodních kanálů

Ruské úřady vytvořily tajný kanál pro nákup zboží dvojího určení v Indii a také plánovaly možnost výstavby továren pro výroby komponentů pro potřeby ruského zbrojního průmyslu. Vyplývá to z korespondence, která se dostala do rukou novinářů z deníku Financial Times. Zatímco Rusko by do Indie exportovalo větší objemy ropy, opačným směrem by mířila zejména elektronika. Praha/Moskva 18:18 5. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Indický premiér Naréndra Módí navštívil v červenci Vladimira Putina v Moskvě | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Podle těchto dokumentů ruské ministerstvo průmyslu a obchodu diskutovalo nákup kriticky důležité elektroniky v Indii v hodnotě jedné miliardy dolarů, informují dále Financial Times.

V dopisech je Indie označována jako alternativní trh pro dodávky zboží, které „dříve dodávaly nepřátelské země,“ tedy všechny země, které zavedly po plnohodnotném ruském vpádu na Ukrajinu vůči Rusku sankce. Část peněz měla také jít na výstavbu společných rusko-indických podniků, které by vyráběly elektroniku.

Plán sice schvaloval vysoký úředník ministerstva průmyslu a obchodu Alexandr Gaponov, ale vytvářel jej prezident Konsorcia pro vnější obchodní činnost a mezinárodní spolupráci v průmyslu Vadim Pojda. Tato organizace s obtížně zapamatovatelným jménem je podle zdrojů Financial Times pod kontrolou ruské rozvědky.

Plán předpokládal vytvoření „uzavřeného platebního systému pro ruské a indické společnosti“ mimo kontrolu západních zemí, „mimo jiné s využitím digitálních peněžních aktiv“. Rusko by podle plánu nakupovalo součástky pro „telekomunikační, serverové a další složitá elektronická zařízení“.

Peníze z prodeje ruské ropy by pak šly do Indie, což by řešilo další problém. Ruské ropné společnosti za svou produkci dostávaly zaplaceno v rupiích. Indická měna ovšem není konvertibilní a správně by ruské firmy měly za rupie nakoupit indické zboží. Právě elektronika by měla vyrovnávat obchodní nerovnováhu.

Novináři Financial Times přiznávají, že nemají důkazy, že plán byl spuštěn. Na druhou stranu je vidět, že obchodní výměna mezi oběma zeměmi prudce vzrostla. V loňském roce dosáhla 64,6 miliardy dolarů (téměř 1,5 bilionu korun). To je pětkrát více než před ruským vpádem na Ukrajinu.

Podle statistik celních úřadů výrazně narostl obchod s elektronikou a strojírenskými výrobky. To znepokojuje i americké úřady. V červenci náměstek ministra obchodu Wally Adeyemo varoval několik indických firem, že „každá zahraniční finanční organizace, která vede byznys s ruským vojensko-průmyslovým komplexem, riskuje zařazení na sankční seznam. Zdůraznil, že riziko sankcí existuje „nehledě na valutu použitou při transakci“.