Napětí mezi Indií a Kanadou pokračuje. Dillí chce po Ottawě stažení většiny diplomatů

Indie žádá, aby Kanada nejpozději do 10. října stáhla ze země asi 40 ze stávajících 60 diplomatů. S odkazem na dobře informované zdroje to v úterý uvedl server The Financial Times. Mezi Indií a Kanadou panuje napětí kvůli nedávnému prohlášení kanadského premiéra Justina Trudeaua, podle nějž za červnovou vraždou předáka sikhské komunity na kanadské půdě může stát indická vláda.

Dillí/Ottawa 8:12 3. října 2023