Proč Indie nezvládá pandemii? ‚Netestují a chybí jim lékaři v nemocnicích,‘ popisuje novinářka

Za jediný měsíc se Indie propadla mezi země, v nichž se pandemie vymkla kontrole. Proč vláda v Dillí odmítá nařídit plošný lockdown? Jakých chyb se Indové dopustili? A proč největší výrobce vakcín na světě nemá dost dávek ani pro vlastní potřebu? V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu odpovídala novinářka Pavla Jazairiová, která se Indii dlouhodobě věnuje. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:44 3. května 2021

Novinářka Pavla Jazairiová | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Indie v neděli oznámila rekordních 3689 úmrtí za den a více než 392 tisíc nových případů onemocnění covidem-19. Co je hlavní příčinou tak rapidního zhoršení situace?

Moji přátelé v Dillí říkají, že na to vláda nebyla připravena. Světová zdravotnická organizace je možná dostatečně nevarovala. Je to druhá vlna a navíc s dvojí mutací. Dá se říct, že byli v klidu, řekli si, že je země promořená, že chudí lidé mají imunitu a nečekali, že se to takovým způsobem rozjede. Nebezpečná je hlavně ta komplikovaná mutace.

V přepočtu na počet obyvatel nejsou oficiální indické přírůstky o mnoho horší než v některých evropských zemích. Podle expertů ale vládní statistiky zachycují jen zlomek skutečného počtu nakažených. Nakolik můžeme věřit oficiálním údajům? Podle matematika Murada Banajiho, který vytvořil model vývoje pandemie, jsou ty skutečné počty nejméně třikrát vyšší než oficiální čísla.

Absolutně ano, protože ono se tam ani netestuje. Dostat se na test je nesmírně těžká záležitost. Nejsou tam lékaři ve veřejných nemocnicích. Jsou tam sice soukromé nemocnice, ale ty jsou drahé. Jsou podstatně dražší, než si mohou lidé dovolit. Slyšela jsem dokonce paní, která říkala, že si Ind radši koupí motorku, než aby si zajistil pojištění.

Mně to přišlo jako obrovská arogance, protože tam 300 milionů lidí žije pod hranicí chudoby a jsou vůbec rádi, když ten den mají nějaké jídlo. Léčit se, je nad jejich poměry.

Když se vrátím k těm oficiálním číslům. Nepřipravila se Indie snižováním údajů o část zahraniční pomoci?

To je možné, i když oni o tu zahraniční pomoc zažádali pozdě. Premiér Naréndra Módí má velikou sebedůvěru. Indie je obrovská velmoc, vyvinuli vlastní vakcínu a měli dobré výsledky. První vlna tam proběhla dobře, tak nevím, proč nezavolá o větší pomoc.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.