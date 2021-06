Zodpovědní lidé i krátké lokální lockdowny. V Indii klesají počty nově nakažených i umírajících s covidem

Do indických měst se vrací typické dopravní zácpy, chaos a ulice jsou přelidněné. Podle indické vlády je to nejlepší znamení, že covidová situace v zemi se zlepšuje. Jednotlivé svazové státy uvolňují zákazy a opatření a několik dnů po sobě počet nových případů atakuje hranici sta tisíc, což je čtyřikrát méně než na vrcholu pandemie začátkem dubna. Nové Dillí 11:47 8. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do indických měst se vrací typické dopravní zácpy, chaos a ulice jsou přelidněné | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

V Indii zabrala omezení a restrikce, nicméně centrální vláda premiéra Naréndry Módího nikdy nezamkla zemi do úplného lockdownu.

V těch největších a nejdůležitějších průmyslových zónách se zredukoval počet dělníků na směnách, zastavila se také doprava mezi svazovými státy, obchody byly většinou otevřeny jenom několik hodin dopoledne.

Média a cizinci, kteří v zemi žijí, ale velmi chválí Indy, že se chovali a chovají zodpovědně. Denní přírůstky mrtvých poklesly z přibližně 4000 denně na současných 2123.

Třeba patnáctimilionová metropole Dillí měla v pondělí 230 nových případů koronaviru, což je vůbec nejméně od začátku roku.

Naočkovat většinu Indů potrvá

Indie je největším světovým výrobcem léčiv a chce se stát i globálním lídrem v produkci vakcín. Očkování tam jde ale relativně pomalu, protože jde o velkou a lidnatou zemi.

Podle vlády je z 950 milionů dospělých Indů teď oběma dávkami naočkováno asi pět procent populace. Centrální vláda přiznává, že naočkovat 75 procent populace může zemi trvat bezmála dva roky.

To na jednu stranu obrovsky zatíží státní rozpočet, na druhou to do něj také přinese nemalé částky, protože Indie pracuje na tom, aby i nadále byla největším světovým výrobcem vakcín.

Jednak vyrábí své domácí značky, jednak tam mají provozy západní výrobci. Je tak v zájmu celého světa, aby indická ekonomika fungovala.

Systém očkování nicméně sklízí kritiku. Například podle deníku Hindustan Times je možné se přednostně dostat k vakcíně v soukromých nemocnicích, a to samozřejmě po zaplacení.

Indická ekonomika, která patří mezi tři nejrychleji rostoucí na světě, se zotavuje dobře. Podle agentury Bloomberg sice poklesla popularita vlády a premiéra Módího z 75 na 51 procent, ale zdá se, že riskantní neuzavření ekonomiky jim celkem vyšlo.

Rychlejší růst než Čína

Indická centrální banka poupravila svůj odhad a ekonomika podle ní letos poroste „jen“ o devět až 9,5 procenta. Pokud se predikce potvrdí, bude to úplně nejvíc na světě - víc než v Číně.

Velmi rychle se nyní obnovuje doprava mezi svazovými státy. Jinak je tomu ale u mezinárodní letecké dopravy - řada zemí světa kvůli takzvané indické mutaci zatím nepouští na své území nejen indická letadla, ale v podstatě ani indické občany.

Pandemická situace významně ovlivňuje i zájem o Indii jako turistickou destinaci pro celý svět. Například v Asii ale lidé stále hodně poptávají zájezdy na subkontinent.