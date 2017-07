Indie má nového prezidenta. Mukherdžího střídá kandidát vládní strany a člen nejnižší kasty

O novém prezidentovi se toho moc neví. Rám Náth Kóvind totiž ještě nedávno bylo otazníkem i pro řadu Indů. Nejedná se o nějakého známého politika.

V minulosti byl členem Národního svazu dobrovolníků. To je extremistické hinduistické hnutí napojené na stranu BJP. Patřil k nim i současný premiér Narendra Módí. Právě podpora vládní lidové hinduistické strany BJP zajistila Kóvindovi vítězství.

Nový prezident pochází z nejnižší kasty, takzvaných dalitů neboli nedotknutelných. Podle indologa Zdeňka Štipla z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy to je známka změny politiky strany BJP.

„Je to zajímavá okolnost, velmi důležitá, kterou BJP a Narendra Módí naznačuje nebo ukazuje, že by rádi do toho svého mainstreamu zapojily také nejnižší segmenty indické společnosti. Kromě toho BJP bývá označována za stranu prohinduistickou, prosazující zájmy hinduistů. Zároveň je jí často vytýkáno, nevím, jestli vždy právem, že zastává zájmy především kastovních hinduistů a především brahmanů, to znamená nejvyšší kasty,“ řekl Českému rozhlasu Plus Štipla.

Kóvind po zvolení řekl, že na takovou funkci nikdy neměl ambice. „Nikdy jsem nemyslel na to, že bych mohl být zvolený prezidentem, ani jsem neměl takové ambice. Ale moje neúnavná snaha o to sloužit společnosti a mojí zemi mě sem nakonec dovedla," tvrdí Kóvind.

Ke zvolení mu pogratulovala i protikandidátka opozice Míra Kumárová. Popřála mu hodně štěstí a řekla, že bude mít na bedrech zodpovědnost nad dozorováním dodržování ústavy. Narážela tak na to, že Kóvind vzešel z podpory strany BJP, která je součástí vládní koalice.

Postavení prezidenta je ale podle tradice hlavně ceremoniální. „Ústava v Indii je platná od roku 1950 a skutečně se nestalo od roku 1950, že by indický prezident nějakým zásadním způsobem zasahoval do dění ve vládě. On pouze potvrzuje, co mu předloží indický premiér a indická vláda,“ potvrzuje Štipl.

Prezident ale může sehrát klíčovou roli při politických krizích. Například v situaci, kdy výsledky parlamentních voleb nejsou jednoznačné, rozhoduje o tom, která ze stran by měla vytvořit vládu.

Podle Štipla se ale prezidenti vždy vzdávají své politické příslušnosti a rozhodují se nestranně. To už před svým zvolením slíbil i Kóvind. Prohlásil, že hodlá dodržovat demokratické a sekularistické principy indické ústavy. Žádný politický zájem podle něj nemůže převážit nad pravidly, která jsou v ústavě zakotvená.