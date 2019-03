Indická armáda není připravena na případný konflikt s Pákistánem. Chybí jí moderní výzbroj i munice

Napětí mezi Indií a Pákistánem roste. O víkendu při přeshraniční přestřelce zemřelo nejméně osm lidí. Důvodem sporu je území Kašmíru, na které si oba státy činí nárok. V případě, že by krize přerostla ve válečný konflikt, situace indické armády nebude dobrá. Přestože je, co se týče počtu, dvojnásobně větší než pákistánská, chybí jí podle serveru The New York Times nejen moderní výzbroj, ale i munice. Nové Dillí 15:43 5. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Indičtí vojáci v Kašmíru | Foto: Younis Khaliq | Zdroj: Reuters

Minulý týden sestřelila pákistánská armáda indické letadlo, které mělo narušit jejich vzdušný prostor. Pilot přežil a v pátek jej předaly pákistánské úřady Indii. Mělo jít o gesto dobré vůle a snahu Islámábádu uklidnit napjaté vztahy mezi oběma zeměmi, které vedou spory kvůli území Kašmíru.

Řadu lidí překvapilo, že sestřelený indický letoun byla sovětská nadzvuková víceúčelová stíhačka MiG-21. Ta poprvé vzlétla už v roce 1959. Ve své výzbroji je mělo i československé a později české letectvo. To vyřadilo poslední MiG už v roce 2005.

Není ale žádným tajemstvím, že indická armáda je navzdory své velikosti špatně vyzbrojená a podfinancovaná. Podle serveru The Economic Times by Nové Dillí v případě vypuknutí válečného konfliktu mohlo vyslat do pole jednotky se zásobami munice na maximálně deset dní bojů.

Až 68 procent výzbroje je podle serveru The New York Times tak starých, že jsou oficiálně označovány za „archaické“. „Našim jednotkám chybí moderní vybavení, přesto musí provádět operace 21. století,“ ztěžoval si Gaurav Gogoi, člen indického Stálého parlamentního výboru pro obranu.

Stíhací letoun MiG 21 | Foto: Bogdan Cristel | Zdroj: Reuters

Většina rozpočtu na platy

Nezdá se ale, že by se situace měla v nejbližší době změnit. Problémem není objem financí investovaných do obrany, ale jejich využití. Z rozpočtu asi 45 miliard dolarů (přes bilion korun) jde na nákup nového vybavení pouhých 14 miliard dolarů (asi 316,4 miliardy korun). Většina rozpočtu jde na platy 1,2 milionu vojáků indické armády. Pro srovnání – Čína letos investuje do armády téměř čtyřnásobek indického rozpočtu na obranu.

Indie sice nyní připravuje nákup 36 francouzských víceúčelových stíhacích letounů Rafale za 8,9 miliardy dolarů (201 miliard korun), jejich dodání je ale zatím v nedohlednu.

Pákistán je na tom, co se týče vybavení, výrazně lépe. Sice je jeho armáda oproti indické asi o polovinu menší, na jejím vyzbrojování se ale v minulých letech podílely právě USA. Indický MiG měl být dokonce sestřelen americkými stíhačkami F-16.

Protiváha Číně

Spojené státy americké přitom vkládají do spojenectví s Indií velké naděje. Dříve totiž Washington podporoval a dodával výzbroj Pákistánu, vztahy mezi oběma jadernými velmocemi ale v posledních dvou dekádách ochladly.

Washington vyčítá Islámábádu, že dostatečně nebojuje proti terorismu, ten to ale odmítá. Nyní proto USA potřebovaly nového „favorita“ v tomto regionu. A volba padla na Nové Dillí.

Trumpova administrativa navíc doufá, že Indie bude v regionu protivahou Číny, vůči které se americký prezident opakovaně vymezuje. Nové Dillí má pro americké zájmy ideální polohu i velikost. Do konce roku 2024 by se navíc podle The New York Times měla Indie stát nejlidnatější zemí světa.

Zvýšený zájem Spojených států o Indii lze pozorovat například na přejmenování Pacifického velení na Indo-Pacifické. Navíc také za poslední desetiletí stoupl prodej zbraní z USA do Indie prakticky z nuly na 15 miliard dolarů (339 miliard korun).

Francouzský stíhací letoun Rafale | Foto: Regis Duvignau | Zdroj: Reuters