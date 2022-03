Raketu na Pákistán jsme vypálili kvůli technické poruše, vysvětluje indické ministerstvo obrany

Indie kvůli technické poruše neúmyslně vyslala raketu do Pákistánu, oznámila v pátek tamní vláda. K vypálení rakety mělo dojít při středeční běžné údržbě, uvedlo indické ministerstvo obrany svou verzi událostí po tom, co Pákistán varoval, že incident by mohl mít „nepříjemné následky“. Nehoda si nevyžádala žádné oběti na životech.

Nové Dillí 15:52 11. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít