Největší volby na světě. V Indii vyberou mezi Módím a Gándhím, volit může 900 milionů lidí

Volby v Indii začínají 11. dubna, lidé pak budou kvůli logistice a zajištění průběhu hlasování volit podle regionů v sedmi etapách až do 19. května. Výsledky by měly být jasné 23. května.

Kdokoli po volbách povládne, zdědí zemi, která se v blízké budoucnosti stane pátou největší ekonomikou světa. Během vlády premiéra Naréndry Módího se pohyboval roční hospodářský růst kolem 7 procent.

Současný indický premiér Naréndra Módí během předvolebního mítinku | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

Neroste ale jen ekonomika: co do počtu obyvatel Indie s 1,34 miliardami lidí brzy předhoní Čínu, ve které teď odhadem žije 1,39 miliard lidí. I přes řadu problémů naopak klesá počet lidí žijících po hranicí chudoby. Zatímco v roce 2011 to bylo 21,6 procent obyvatel, v roce 2015 už podle odhadů Světové banky 13,4 procent.

Homosexuálům už v Indii nebude za pohlavní styk hrozit vězení, soud zrušil 157 let starý zákon Číst článek

Naopak nezaměstnanost je podle uniklých vládních dat z letošního ledna nejvyšší od roku 1973. Bez práce je v Indii 6,1 procent lidí, ještě v letech 2011-2012 byla nezaměstnanost pouze 2,2 procenta. Alarmující je přitom pětinová nezaměstnanost ve věkové skupině lidí pod 29 let.

S problémy se kvůli klesajícím cenám plodin a rozsáhlému suchu potýká zemědělství. Rolníci pravidelně protestují a dokonce páchají sebevraždy.

Podle ekonomů se vládě nepovedla daňová reforma z roku 2017. Šok pak způsobilo náhlé rozhodnutí z roku 2016 o výměně většiny bankovek. Krok načas způsobil akutní nedostatek hotovosti.

Módího strana před volbami slibuje investovat do infrastruktury během pěti let v přepočtu 33 bilionů korun, chce tím i vytvořit pracovní místa pro mladé lidi. Změnit chce i daňový systém.

Nad těmito tématy ale podle agentur pro výzkum veřejného mínění u voličů převažují obavy o bezpečnost země.

Módího pozici posílilo napětí ve vztahu s Pákistánem, které před pár týdny vyvrcholilo v indický nálet. Pákistán následně sestřelil dvě indická vojenská letadla a zadržel jednoho pilota. Později Islámábád pilota zase předal Indům. V oblasti Kašmíru se ale střílelo i na začátku dubna, přestřelka v himalájském regionu si vyžádala několik obětí na obou stranách.

Podle průměrných výsledků získaných ve čtyřech průzkumech veřejného mínění, o nichž informovala agentura Reuters, má aliance vedená Módího Indickou lidovou stranou (BJP) šanci získat těsnou většinu 273 křesel v 543členném parlamentu. V minulých volbách Módího aliance získala více než 330 mandátů.

Hlavní opoziční strana Indický národní kongres (INK) vedená Ráhulem Gándhím, která se snaží spojovat s regionálními stranami, aby BJP porazila, obviňuje Módího hinduistickou stranu z porušování sekulárních základů země. Podle průzkumů by měla strana INK se spojenci v nadcházejícím hlasování více než zdvojnásobit počet svých křesel na zhruba 141.

Ráhul Gándhí je šestým členem dynastie Néhrú-Gándhí v čele INK. Jeho otec Rádžív Gándhí, babička Indira Gándhíová a pradědeček Džaváharlál Néhrú působili všichni v minulosti jako premiéři poté, co Indie v roce 1947 získala nezávislost na Británii.

Lídr opozičního Indického národního kongresu Ráhul Gándhí | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

Klíčovou roli během předvolební kampaně sehrává v Indii Facebook, který v zemi využívá na 300 milionů lidí. Společnost na začátku dubna podnikla rázný krok - na svých platformách zrušila v Indii mimo jiné mimo jiné 549 účtů a 138 webových stránek, které byly napojené na stranu INK. Důvodem bylo „koordinované neautentické chování“.

Komunikační služba WhatsApp zase před volbami v zemi spustila službu kontroly faktů. Lidé mohou na speciální číslo posílat zprávy, fotografie a videa, která chtějí ověřit. Aplikace jim poté odpoví, zda je obsah pravdivý, nebo ne.