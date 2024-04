Začaly největší volby na světě. Hlasování o indickém parlamentu doprovází korupce i uplácení voličů

Skoro miliarda voličů může odevzdat hlas v indických parlamentních volbách. Volby začaly v pátek a budou pokračovat v následujících sedmi týdnech. Složení budoucího parlamentu i vlády v nejlidnatější zemi světa tak bude jasné až na začátku června. Jasným favoritem je hinduistická nacionalistická Indická lidová strana premiéra Naréndry Módího. „V mnoha obvodech je hlasování velmi vyrovnané,“ řekl pro Český rozhlas Indolog Jiří Krejčík. Dillí 11:51 19. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženy v burkách po hlasování během první fáze parlamentních voleb ve vesnici Kutba Kutbi | Foto: Anushree Fadnavis | Zdroj: Reuters

„Vyzývám všechny voliče, aby hlasovali v rekordním počtu. Obzvláště apeluji na mladé a prvovoliče, aby volili v hojném počtu. Vždyť každý hlas se počítá a každý hlas je důležitý,“ napsal v příspěvku a sociální síti X indický premiér Naréndra Módí.

‚Vztahy USA s Indií jsou na vzestupu.‘ Prezident Biden s premiérem Módím se dohodli na úzké spolupráci Číst článek

K volbám může celkem přijít téměř 970 milionů lidí. V Indii působí přes 2600 politických stran, před volbami se jich ale tradičně desítky spojí v předvolební aliance a rozdělí si obvody.

Během parlamentních voleb takto vykrystalizovaly dvě hlavní uskupení. Nejvýraznější je Národní demokratická aliance, která je v současnosti u moci. Nejsilnější stranou aliance je populistická, konzervativní Indická lidová strana BJP premiéra Módího.

Proti ní ve volbách stojí aliance INDIA (Indická národní rozvojová inkluzivní aliance), kde je nejsilnější stranou Indický národní kongres. Široké uskupení vzniklo víceméně s jediným cílem, narušit hegemonii premiéra Módího.

Obtížné průzkumy

Předvolební průzkumy favorizují Indickou lidovou stanu BJP a strany Národní demokratické aliance, podle některých by aliance mohla získat až dvoutřetinovou ústavní většinu.

V Indii ale přesnost předvolebních výzkumů kombinuje volební systém, který je v zemi většinový s jednomandátovými obvody.

„V Indii se ještě hůř odhaduje, kdo volby vyhraje, protože v mnoha obvodech je hlasování velmi vyrovnané. Pokud dokáže velká koalice dobře vybrat kandidáty, tak můžou velmi snadno v konkrétních obvodech přehlasovat indickou lidovou stranu,“ řekl pro Český rozhlas indolog z Filosofického ústavu Akademie věd Jiří Krejčík.

Indie hlasitě vítá Sunakovo premiérství, podle odborníků to ale vztah dvou zemí zásadně nezmění Číst článek

Indie má 543 volebních obvodů, pokaždé tak vzniká i stejný počet samostatných průzkumů.

Vysoký počet obvodů je i důvodem, proč indické parlamentní volby trvají několik týdnů. Mají celkem sedm fází s týdenním odstupem.

Volební komisaři i bezpečnostní složky se musí postupně přesouvat, aby jedna osmina světové populace mohla během sedmi týdnů odvolit.

Během voleb v Indii často dochází například k útokům na volební místnosti a jiným nepokojům.

Uplácení voličů

Indické parlamentní volby provází obvinění z korupce. V podstatě každý šestý kandidát čelí trestnímu stíhání.

Před volbami indičtí politici mimo tradiční kampaně, která se vede především v médiích, investují i do v zemi nelegální formy propagace, jako jsou velká setkání s voliči.

Za smrtí sikhského předáka v Kanadě stojí Indie, oznámil Trudeau. ‚Absurdní,‘ odmítla země nařčení Číst článek

Používají k tomu ale v obou případech peníze určené k financování výhradně oficiálních kampaní.

Před několika dny volební komise informovala, že od 1. března, kdy začala ostrá část kampaně, zajistila peníze a dary v hodnotě přesahující 46 miliard rupií (přes 13 miliard korun).

Velká volební shromáždění, mítinky s voliči bývají příležitostí k rozdávání různých darů – často to bývá alkohol, oblečení, peníze, ale i drogy.

„Je to značné symbolické gesto. Politik tím ukazuje, že má moc, peníze. Zároveň na mítinky přijde víc lidí v naději, že třeba taky dostanou nějaký dárek. Zvyšuje to účast. Čím víc lidí, tím víc působí politik důvěryhodně. Zkrátka tím, že uplácíte voliče, dokazujete, že to myslíte vážně,“ řekl Krejčík.