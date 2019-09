Sever Indie třetí den sužují záplavy, vyžádaly si 113 obětí. Lidem ve městě Patna sahá voda až do pasu

Na nejméně 113 mrtvých vzrostla bilance záplav, které v posledních třech dnech postihly indické státy Uttarpradéš a Bihár. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Dillí 12:45 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na nejméně 113 mrtvých vzrostla bilance záplav, které v posledních třech dnech postihly indické státy Uttarpradéš a Bihár | Foto: Jitendra Prakash | Zdroj: Reuters

Nejlidnatější indický stát Uttapradéš hlásí již 93 obětí, těžce zasažena ale bylo i město Patna, které je správním střediskem sousedního chudého zemědělského státu Bihár. V celém Biháru zahynula již dvacítka lidí.

V dvoumilionové bihárské metropoli Patně v pondělí voda v mnoha ulicích dosahovala obyvatelům do pasu a pronikala do domovů, obchodů i do hlavní nemocnice. V některých čtvrtích úřady s pomocí člunů zachraňovaly lidi odříznuté vodou od okolí.

Podle agentury AP většina obětí zemřela pod troskami domů, po zásahu blesku nebo se utopila. Indický meteorologický ústav uvedl, že intenzita srážek v Biháru a v Uttarpradéši bude tento týden postupně slábnout.

Monzunové deště v Indii trvají zhruba od června do začátku září, letos ale husté lijáky v některých částech země stále pokračují. Podle agentury AFP bude letošní září v Indii zřejmě nejdeštivější za posledních 100 let.