Vlna rekordních veder zabíjí v jižní a jihovýchodní Asii. Lidé se modlí za déšť a hledají jakýkoliv úkryt

Jižní a jihovýchodní Asii zasáhly rekordně vysoké teploty. Místní obyvatelé se snaží najít jakýkoli úkryt, kde by se mohli schovat před žhnoucím sluncem, a mezitím se modlí za příchod deště, který by přinesl ochlazení, napsala agentura AFP. Bangladéš zaznamenal v minulém týdnu nejvyšší teploty za posledních téměř 60 let, v Indii pak zemřelo na úpal nejméně 13 lidí, další dva v v Thajsku.

Dillí/Dháka 19:48 19. dubna 2023