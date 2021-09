Indický nejvyšší soud nařídil vládě, aby se ženy mohly od listopadu účastnit přijímacích zkoušek a studovat na vojenské akademii. Její absolvování je předpokladem k tomu, aby voják mohl zastávat nejvyšší funkce ve velení armády. Ženy ale nadále nebudou smět sloužit ve většině bojových pozic, doplnil soud podle The New York Times. I tak jde o přelomové rozhodnutí v zemi, kde panuje velká nerovnost pohlaví. Nové Dillí 13:35 23. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší soud otevřel Indkám cestu do nejvyšších pater armády. Můžou studovat na vojenské akademii (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Pocit vítězství. Tak hodnotila podle The New York Times bývalá majorka indické armády Anju Balaová rozhodnutí soudu, který ženám povolil studovat na vojenské akademii, která se nachází ve městě Púne ve střední Indii.

Ženy se objevují v indické armádě, ve které slouží 1,3 milionu lidí a patří mezi největší na světě, už od dob britské imperiální nadvlády. Účastnily se i obou světových válek jako zdravotní sestry.

Od devadesátých let díky jiným soudním rozhodnutím postupně pronikají do různých útvarů armády – první bylo vzdělávání a právní. Pak do dalších osmi, včetně zpravodajství nebo logistiky.

Indky mohou získat i důstojnické hodnosti, ale to jen díky jedenáctiměsíčnímu nástavbovému kurzu po absolvování vysoké školy. Kvůli zákazu studovat na akademii ale nedosahovaly na nejvyšší hodnosti.

To se ale od listopadu změní. Na akademii budou moci nastoupit už po střední škole a aspirovat na posty v nejvyšším velení armády.

Žalobou se zabývalo už několik soudů. Vycházela z toho, že zákaz odporuje indické ústavě, která zakazuje diskriminaci na základě pohlaví. Nejvyšší soud nyní potvrdil předchozí rozsudky.

Vláda Naréndry Modího už na začátku září avizovala, že je ochotná akademii otevřít pro ženy od května 2022. Nejvyšší soud ale trval na tom, že ženy se zúčastní již přijímacích zkoušek v listopadu. Ozbrojené síly dobře vycvičené, aby reagovaly na mimořádné události, podle soudu budou schopné otevřít akademii dříve.