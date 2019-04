Největší volby světa začaly, hlasovat v nich může až 900 milionů lidí

Voliči od čtvrtka vybírají zástupce do dolní sněmovny dvoukomorového parlamentu, tedy do Sněmovny lidu. Ta má 543 volených poslanců, takže jakákoli strana nebo koalice potřebuje minimálně 272 křesel, aby mohla sestavit vládu.

Letos by podle BBC mohlo volit poprvé více žen než mužů. Rozdíl ve volební účasti mužů a žen se zmenšil už v předchozích volbách. Účast žen byla před pěti lety přes 65 procent, mužů přes 67 procent. Reagují na to i politické strany, které se snažily nalákat voličky například na půjčky na vzdělání, kuchyňské potřeby nebo kola zdarma.

V dolní sněmovně má dosud většinu Indická lidová strana (označovaná anglickou zkratkou BJP) premiéra Naréndry Módího. Tyto volby jsou tak i „referendem“ o současném předsedovi vlády. Módího totiž vynesly k moci předcházející volby, před pěti lety. Sliboval tehdy lepší zítřky bez korupce, ambiciózní reformy, ale s relativním úspěchem.

Miliony lidí i díky němu nežijí v bídě. Podle Světové banky ještě před osmi lety žilo pod hranicí chudoby více než 21 procent Indů, v roce 2015 už to bylo odhadem něco přes 13 procent. Jeho odpůrci mu ale vytýkají polarizaci země. Vráží podle nich klín mezi většinové Hindy a menšinové muslimy těch je v Indii asi 200 milionů.

Témata voleb

Hlavním problém Indie a zároveň tedy i výrazným tématem voleb je nezaměstnanost, a to zejména u mladých. Módího vláda údaje o ní příliš nezveřejňuje, přesto některé v lednu unikly do médií. Ukázalo se, že nezaměstnanost je přes šest procent, je tedy nejvyšší od počátku 70. let. Práci navíc nemá pětina Indů ve věku 15-29 let.

Indy ale trápí také zemědělství, konkrétně nízké ceny plodin, na což si stěžují miliony rolníků. V posledních letech je navíc postihlo sucho. Pravidelně tak protestují a někteří jsou natolik zoufalí, že spáchají sebevraždu.

Řeší se ale samozřejmě i vztah s tradičním rivalem Pákistánem. Ten nedávno eskaloval v napětí mezi Dillí a Islámábádem kvůli Kašmíru. Módí tak v kampani rozvíjel i téma vlastenectví a národní bezpečnost.

Hlavní soupeř

Hlavní soupeř Módího nacionalistické strany je opoziční Indický národní kongres, nejstarší indická politická strana, která existuje 130 let. Vede ji Rahúl Gándhí, příslušník čtvrté generace politické dynastie Gándhí-Nehrú. Jeho otec, babička a pradědeček totiž stáli v čele indických vlád. A od ledna je v politice i sestra Rahúla Gándhího, Prijanka.

Strana získala v posledních volbách, kdy byla účast 66 procent, pouhých 44 křesel. V roce 2009 jich naopak získala 206. Po prosincových regionálních volbách ale ovládá stát Uttarpradéš, což je podle BBC jeden z klíčových indických států, a zároveň i indikátor možného výsledku voleb.

Kvůli údajné zaujatosti ale momentálně Indové nedůvěřují policie a tak se o bezpečnost starají příslušníci federálních bezpečnostních složek. | Foto: Rupak De Chowdhuri | Zdroj: Reuters

Volby trvají déle než měsíc zejména kvůli množství zúčastněných. Počet oprávněných voličů v Indii, to znamená lidí starších osmnácti let, je více než deset procent světové populace, tedy okolo 900 milionů lidí. Volebních úředníků je jedenáct milionů.

BBC vysvětluje délku voleb potřebou zajistit jejich bezpečnost. Kvůli údajné zaujatosti ale momentálně Indové nedůvěřují policii a tak na volby dohlížejí příslušníci federálních bezpečnostních složek. Ti se rozmístili do zhruba milionu volebních místností ve dvaceti indických státech.