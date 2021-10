Indie začala k distribuci vakcín proti koronaviru používat drony. Létají do těžce dostupných oblastí

Drony, které začala indická vláda používat, mají vyřešit problém, jak dostat vakcíny do těžko přístupných oblastí. „Snažíme se zajistit, aby ve vzdálených a řídce osídlených oblastech nedošlo k propuknutí pandemie tím, že jejich rezidenty co nejrychleji naočkujeme,“ vysvětlil doktor Samiran Panda, vedoucí vědec a epidemiolog Indické rady lékařského výzkumu.

„Když se lidé z těchto oblastí nakazí nějakou závažnou nemocí, nemají přístup k ventilátorům, intenzivní zdravotní péči, ani ke kyslíku,“ vysvětlil Panda.

První test doručování vakcíny pomocí dronů proběhl v pondělí v jednom z nejmenších indických států Manípuru. Na dálku ovládaný bezpilotní vrtulník letěl s deseti dávkami vakcíny proti koronaviru z města Bišnupuru na kliniku na ostrově Karang v Koltaku. Cestu na ostrov, kde žije 3500 lidí, která běžně zabere hodiny cesty člunem a posléze po pevnině, zvládl dron za dvanáct minut. Informovala o tom BBC.

