Záhadné kresby v Indii překvapily archeology. Zobrazují zvířata, která lidé v této oblasti nemohli znát

Vytesané obrazce představují nejčastěji zvířata - většinou druhy, které se v Indii běžně objevují. Jsou ale mezi nimi také bytosti připomínající nosorožce a hrochy, kteří ale v Indii nežijí. Je přitom málo pravděpodobné, že by lidé ze západoindické Maháráštry měli kontakty s Afrikou v době kolem 10 tisíc let před Kristem, do které archeologové skalní kresby předběžně datují. S informacemi o objevech jako první přišla místní maráthská mutace BBC.

Obrazce jsou drobné, některé ale mají mnoho metrů a vzájemně se prostupují a je možné je dobře vidět jen z vyvýšených míst. Nejsou to ale zdaleka tak obří obrazce, jaké známe třeba z peruánské planiny Nazca, i když je v některých ohledech připomínají. Kromě suchozemských zvířat a ryb se objevují také žraloci, želvy, ale i podivuhodné humanoidní postavy nebo ornamentální obrazce.

Pomoc obyvatel

O existenci pravěkých skalních kreseb v této oblasti už v minulosti archeologové věděli, protože některé z nich místní lidé uctívají jako náboženské symboly. Odborníci měli tušení, že se jich v suché krajině Maháráštry může skrývat víc a požádali o pomoc obyvatele a sami nachodili v krajině tisíce kilometrů.

Počet odhalených kreseb je překvapující - objevili několik tisíc vytesaných obrazců a z toho asi 400 větších. To ukazuje na existenci relativně vyspělé a rozsáhlé kultury. Na další výzkum už indická vláda přislíbila v přepočtu víc než 70 milionů korun.