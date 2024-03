Individuální selhání, říká o úniku informací z armády německý ministr obrany. Vyloučil ruského špeha

Za uniklý záznam z rozhovoru mezi německými armádními generály o systému zbraní Taurus a jejich teoretickém použití ukrajinskou armádou může podle výsledků prvního vyšetřování individuální selhání. Řekl to německý ministr obrany Boris Pistorius. Únik byl podle něj způsoben chybou jednoho z účastníků, který se připojil ke konferenční schůzce ze Singapuru. Ministr obrany ale vyloučil, že by se schůzky zúčastnil ruský špion, informuje DPA. Berlín 13:26 5. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý ministr obrany Boris Pistorius | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ruská média minulý týden v pátek zveřejnila záznam interního rozhovoru čtyř vysoce postavených představitelů německé armády, včetně velitele letectva Inga Gerhartze. V rozhovoru probírali, jak by ukrajinská armáda teoreticky mohla použít německé střely s plochou dráhou letu, pokud by je Německo Ukrajině dodalo.

Čtyři dny po zveřejnění záznamu ministr obrany upřesnil, že nahrávka mohla uniknout v důsledku nedostatečně zabezpečeného datového připojení přes mobilní data nebo wi-fi. Čtyři armádní představitelé se podle ministra spojili na internetové platformě Webex, kterou německá armáda používá pod různým stupněm zabezpečení.

Skutečnost, že hovor mohl být přesto zachycen, byla způsobena tím, že účastník v Singapuru nedodržel postup pro komunikaci přes zabezpečené připojení. „Naše komunikační systémy nebyly ohroženy,“ zdůraznil Pistorius.

Ministr obrany rovněž uvedl, že proti všem čtyřem účastníkům rozhovoru bylo zahájeno předběžné disciplinární řízení. „Pokud z něj nevyjde najevo něco horšího, neobětuji žádného ze svých nejlepších důstojníků Putinovým hrám,“ řekl ministr. Zdůraznil také, že komunikační systémy německé armády musejí být i nadále průběžně testovány a vylepšovány.

V nahrávce je slyšet, že na politické úrovni pro dodávku řízených střel Taurus požadovaných Kyjevem není jasná shoda. Kancléř Olaf Scholz je proti dodání těchto střel a zdůvodňuje to tím, že Německo by mohlo být v takovém případě zataženo do války.

„Kancléřem jsem já, a proto mé ‚ne‘ platí,“ zopakoval své dřívější vyjádření Scholz. Střely systému Taurus mají dolet až 500 kilometrů a mohly by z Ukrajiny teoreticky zasáhnout i cíle v Moskvě.

Publikovaný rozhovor důstojníků německé armády o možnostech Ukrajiny útočit na cíle v Rusku podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova ukazuje na přímé zapojení západních zemí jako celku do konfliktu. Pistorius v neděli zveřejnění rozhovoru označil za součást ruské hybridní války, podobně se vyjádřily i německé ministryně zahraničí a vnitra Annalena Baerbocková a Nancy Faeserová.