Indonéský parlament schválil zákon o přesunu hlavního města na Borneo. Potrvá deset let

Indonéský parlament v úterý schválil zákon o přesunu hlavního města z přelidněné Jakarty na ostrov Borneo, informovala agentura Reuters s odvoláním na předsedkyni parlamentu Puan Maharaniovou. Již v pondělí vláda oznámila, že nová metropole ponese jméno Nusantara. Jakarta 10:51 18. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Indonéský parlament v úterý schválil zákon o přesunu hlavního města z přelidněné Jakarty na ostrov Borneo | Foto: Beawiharta | Zdroj: Reuters

Schválený zákon o hlavním městě poskytuje právní rámec pro realizaci ambiciózního plánu přesunu hlavního města, který prezident Joko Widodo představil v roce 2019. Norma stanovuje, jak bude výstavba nové metropole financována a spravována.

V pondělí ministr pro místní rozvoj Suharso Monoarfa uvedl, že nové hlavní město se bude jmenovat Nusantara, což je ve staré javánštině označení pro indonéské souostroví.

Ostrov Borneo sdílí Indonésie s Malajsií a Brunejí. Budoucí indonéská metropole má vzniknout v džungli provincie Východní Kalimantan, přibližně na půli cesty mezi městy Balikpapan a Samarinda, uvedla agentura DPA.

V nejlidnatější muslimské zemi světa, která má přes 273 miliony obyvatel, se debaty o zbudování nové metropole vedly několik desetiletí. V Jakartě ležící na přelidněném ostrově Jáva v současnosti žije kolem deseti milionů obyvatel, její širší aglomerace jich má až 30 milionů.

Město se potýká se špínou a smogem, ale také s častými zemětřeseními a ničivými záplavami. Trápí je rovněž stoupající hladina oceánů i špatná infrastruktura.

Podle dřívějších prohlášení vlády by přesun administrativní metropole mohl trvat až deset let, přičemž první vládní úřady by se do ní mohly přestěhovat v roce 2024.

Projekt má stát kolem 32 miliard dolarů (686 miliard korun). Podobné stěhování v minulosti uskutečnila například sousední Malajsie, ale i Brazílie či Kazachstán.